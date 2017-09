Remise d’une bourse d’excellence à trois élèves de l’École secondaire de Chambly

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, a remis une bourse d’aide à l’excellence de 500 $ à trois élèves de l’École secondaire de Chambly, pour leur participation à la finale internationale de la World Robot Olympiad (WRO), qui se tiendra au Costa Rica, du 10 au 12 novembre 2017.

Les trois élèves, Antoni Fortier, Olivier Martin et Mathys Cadoret, se spécialisent dans la robotique pédagogique. Cette activité consiste à construire et de programmer un robot, à partir de blocs LEGO, afin de lui faire réaliser différents défis.

Lors de la finale organisée par Robotique Zone01, ils ont été sélectionnés afin de représenter le Québec et le Canada à la finale internationale de la World Robot Olympiad (WRO). Il s’agit d’un événement pour la science, la technologie et l’éducation, rassemblant les meilleures équipes de 58 pays différents. Cette compétition permet aux élèves de développer leur créativité et leurs aptitudes à résoudre des problèmes.

Cette bourse leur permet de les soutenir dans leur projet, qui nécessite un montant de 3000 $ par élèves pour les frais de transport et d’hébergement.