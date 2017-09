Comment encourager vos employés à améliorer leurs performances au travail ?

Article commandité

Recruter un collaborateur demande du temps et de l’énergie. Aussi, quand on a enfin trouvé la perle rare et qu’on l’a formée, investissement durant lequel on investit encore du temps et de l’argent, on voit d’un mauvais œil la perspective de son départ. Comment alors encourager votre employé à améliorer ses performances tout en lui donnant envie de rester ? Tout est question de motivation !

Encourager sa carrière

Les salaires, primes ou augmentations ne sont pas les seuls moteurs de motivation pour améliorer la productivité d’un collaborateur. Vos encouragements sont essentiels. Lui dire merci est un bon début et peut parfois suffire. Lui proposer de participer à un autre projet, plus important, peut être déterminant en termes d’investissements. Vous lui témoignez ainsi une certaine confiance.

D’autres paramètres peuvent être source d’encouragements : faciliter une formation en aménageant ses horaires de travail ou lui faire entrevoir des perspectives de carrière sont de bons procédés.

Un bon management

Être à l’écoute, attentif aux autres, se montrer flexible sont autant de paramètres pour booster les performances de ses employés.

Un temps de travail aménagé

Il est reconnu que la concentration s’émousse au fil d’une longue journée de travail et c’est normal. Vous exploiterez une plus grande potentialité en acceptant qu’il aménage ses horaires. Des conditions de travail différentes peuvent parfois être nécessaires. En effet, le stress ou le mal-être sont source de démotivation.

Des objectifs d’entreprise partagés

En maîtrisant les tenants et aboutissants d’une charge de travail, votre collaborateur se sentira davantage impliqué. Il comprendra qu’il a un impact sur le solde global de l’entreprise et son sentiment d’appartenance, son esprit d’équipe en sera boosté.

Plutôt que de passer du temps à compiler les heures de travail de vos salariés, optez pour un système automatisé dont le processus de validation hiérarchisé transfert automatiquement les heures vers votre système de paie.

Une communication moins unilatérale

Les gestionnaires ont tendance à communiquer d’une manière trop unilatérale. Les conséquences directes sont l’instauration de barrières hiérarchiques et un sentiment d’exclusion. Pour ce faire, tentez de partager des valeurs communes d’éthique, de respect, d’intégrité, de savoir-faire, etc. Une bonne solution consiste à organiser des « team building », ces journées hors entreprise consacrées à des activités sportives ou créatives où l’on se retrouve d’une manière moins formelle, mais sous la même bannière.

Un bon environnement de travail

L’environnement de travail est très important pour la motivation. Si le vôtre est organisé en espace ouvert, veillez tout de même à la mise à disposition de bureaux isolés pour permettre à chacun un temps d’isolement propice à la réflexion ou au ressourcement.

Ménagez des temps de pause éloignés des postes de travail dans un espace propice à la détente. La qualité de vie au sein de l’entreprise a un impact fort sur vos employés.

Une relation de confiance ainsi construite n’aura que des effets positifs sur les performances de vos collaborateurs.