Le Corbusier en dessinait déjà au 20e siècle pour ses bâtiments architecturaux, mais elles reviennent au goût du jour : les toitures plates, avec leur design moderne et esthétique, ont le vent en poupe. Avant de vous décider pour une maison à toit plat ou à toit en pente, découvrez les avantages et inconvénients des toitures plates.

Les avantages des toitures plates

- Les maisons à toiture plate sont de plus en plus prisées ! On aime tout particulièrement leur esthétique contemporaine, qui donne une touche architecturale à notre habitation. Question de goût donc, les toits plats correspondent aux tendances actuelles.

- Une maison évolutive ! Un des atouts indéniables d’une maison à toiture plate, c’est sa capacité à évoluer en même temps que la composition de votre foyer. Grâce à un toit plat, il sera toujours possible de construire un ou plusieurs étages supplémentaires au-dessus de votre habitation de départ. De quoi ajouter une suite parentale, une chambre pour votre ado ou un nid douillet pour le nouveau venu !

- Vous habitez en ville, mais vous ne voulez pas renoncer à votre coin de verdure ? La toiture plate comblera votre envie de nature. En effet, un toit plat peut être aménagé en terrasse ou en jardin et peut même accueillir une piscine ou un jacuzzi.

- Gagnez de l’espace. Un toit plat, c’est autant d’espace de combles récupéré (contrairement aux toitures en pentes qui réduisent cet espace), et la possibilité d’installer un ou des puits de lumière dans votre habitation.

- la toiture plate s’avère une solution idéale pour les bâtiments industriels. Elle permet d’accueillir un espace supplémentaire, ou encore d’installer des panneaux photovoltaïques pour profiter de l’énergie solaire.

Les inconvénients des toitures plates

- Mal conçue, une toiture plate peut présenter des problèmes de stagnation d’eau. Si la neige et l’eau ne s’écoulent pas efficacement, cela pourra causer des problèmes d’humidité, voire d’infiltration, qui pourront à terme endommager les murs et les charpentes de votre maison.

Une toiture plate doit impérativement être bien conçue, c’est-à-dire avec une très légère pente pour permettre une évacuation efficace de l’eau. Elle nécessite également un revêtement adéquat pour pouvoir conserver son efficacité dans des conditions climatiques extrêmes. En passant par un entrepreneur spécialisé en réparation de toiture dans la grande région de Montréal, vous vous assurez de la qualité de la conception et de l’entretien de votre toiture plate.