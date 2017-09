5 conseils pour vous motiver à vous lancer dans l'entrepreneuriat

Article commandité

Devenir son propre patron a de quoi séduire nombre d’entre vous en regard du marché de travail incertain, des initiatives gouvernementales et d’un monde des affaires plus que séduisant, vu de l’extérieur. Pourtant, malgré les idées qui fourmillent dans votre tête, de nombreuses questions vous assaillent et vous empêchent d’avancer. Voici 5 conseils pour bien vous préparer.

Réfléchir à votre projet

Cette phase de réflexion sur ses ambitions ou aspirations est nécessaire. Il s’agit d’une prise de recul destinée à faire le point sur les caractéristiques précises de votre projet. Quelle est son utilité ? Est-ce vraiment une idée originale ? Dans quel domaine s’inscrit-il ? Devez-vous protéger votre propriété intellectuelle ? Comment fonctionnera-t-il ? Avec vous seul ou un collaborateur ?

Les réponses à toutes ces questions vous permettront de définir les outils dont vous aurez besoin pour le réaliser : une formation, des conseils, une aide… Attention à bien vous entourer, la création d’entreprises est devenue un véritable marché pour gourous !

Définir les moyens

Cette étape consiste à calculer l’investissement nécessaire pour le lancement, mais aussi le développement de votre entreprise. Fixez-vous des objectifs et faites appel à votre réseau professionnel ou d’amis.

Étudier le marché

Il est fondamental d’analyser le marché pour élaborer votre plan d'affaires. Les résultats de cette étude montreront si votre produit ou service répond à un réel besoin et auprès de qui. L’étude du profil de votre cible vous permettra ainsi de voir si vos consommateurs sont suffisamment nombreux, quels sont leurs attentes, combien ils sont prêts à payer. Vous en profiterez pour étudier la concurrence et les freins possibles.

Bref, cette étude de faisabilité et de rentabilité vous permettra de savoir comment vous positionner, dans quelle zone géographique, avec quelle stratégie de commercialisation et de communication.

Toucher les prospects

Pour prouver que votre projet répond à un besoin, il va falloir convaincre. Organisez des évènements ou participez à des salons, des congrès… Un partenariat avec des fournisseurs est également une bonne solution.

Trouver des financements

C’est à ce moment-là que la motivation commencera peut-être à baisser. Songez qu’il n’y a pas que les banques susceptibles de vous suivre ou non. Vous pouvez aussi organiser des levées de fonds pour un financement participatif de votre entreprise.

Limitez également les dépenses. Songez aux espaces de coworking comme une solution idéale pour les entrepreneurs dynamiques. Ce sera là pour vous l’occasion d’échanger avec eux.

Pour obtenir de l’aide et des conseils dans la création de votre entreprise, vous pouvez aussi vous adresser au Réseau Entreprises Canada.