Retard ou annulation de vol : pouvez-vous être indemnisé ?

Article commandité

Dans la plupart des cas, un retard ou une annulation de vol donne droit à des indemnités d'après la loi. Pourtant, la plupart des passagers lésés hésitent à réclamer ce qui leur est dû.

Vol en retard

Tout vol retardé de plus de 2 heures donne droit à des indemnités. En cas de retard de vol et même en cas de circonstances exceptionnelles, chaque passager a droit à :

collations et boissons

deux appels ou deux courriels gratuits

Pour un vol retardé de plus de 3 heures et en dehors de circonstances exceptionnelles, des indemnités peuvent être réclamées par le passager. Elles varient en fonction de la longueur du trajet :

jusqu'à 250 euros pour un vol de moins de 1 500 km

jusqu'à 400 euros pour un vol jusqu'à 3 500 km

jusqu'à 600 euros (près de 900 $) pour un vol de plus de 3 500 km

Le règlement (CE) 261/2004 s'applique pour tous les vols vers et en provenance d’Europe. Pour les vols vers et en provenance des États-Unis, seule une surréservation donne droit à des indemnités. Mais les passagers peuvent faire valoir la Convention de Montréal et la Convention de Varsovie en matière de transport aérien s'il y a litige.

Vol annulé

Les règles sont similaires. Le transporteur doit de plus assurer l'hébergement des passagers si le vol est reporté au lendemain ou plus tard.

Au Canada, une charte des voyageurs doit être prochainement mise en place afin de mieux cerner ces problèmes et pour que les passagers ne soient pas lésés par les compagnies aériennes en faute.

Et si j'ai pris un billet à bas prix ?

Le règlement reste valable y compris pour les compagnies low-cost et même si le montant de l'indemnité dépasse le prix du billet initial. Les obligations des passagers sont :

d'être arrivé à l'heure à l'enregistrement (au moins 45 minutes avant l'heure de vol)

de faire une réclamation pour un vol de moins de deux ans

d'avoir les preuves de vol (billet, réservation) et de retard ou d'annulation

Quelle est ma chance de recevoir des indemnités ?

Vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté, quelle que soit la compagnie aérienne fautive. Avez-vous été victime d'un retard d'un avion d'Air France ? Contactez un spécialiste qui se chargera des démarches ! Le taux de réussite est de 96 %, alors pourquoi s'en priver ?

En passant par un spécialiste des réclamations, une commission sera prélevée sur le montant de l'indemnisation en cas de réussite (dans 96 % des cas), mais vous ne paierez rien si les démarches n'aboutissent pas. En revanche, vous vous éviterez de nombreux tracas administratifs et d'échanges de courriers légaux...