Bien préparer votre peau à l'automne en 5 conseils essentiels

Article commandité

Après les vacances d’été, vous bénéficiez encore de ce joli teint hâlé que vous a offert le soleil. Mais l’automne fait doucement son apparition, avec tous les petits désagréments que cale implique pour votre peau. Voici 5 conseils essentiels pour bien préparer votre peau à l’automne et conserver un teint éclatant.

Optez pour une exfoliation douce

Trop appuyé, votre rituel d’exfoliation va faire disparaître de manière prématurée votre teint hâlé. Optez pour un nettoyage plus doux, à l’aide d’un masque à l’argile. Cette routine beauté va donner de l’éclat à votre peau sans pour autant lui ôter ses belles couleurs estivales.

Après le masque, appliquez un hydrolat doux

Il existe une infinie variété d’hydrolats. Adaptez celui-ci à votre type de peau :

- l’hydrolat de menthe poivrée convient bien aux peaux grasses

- hydrolat de géranium est adapté aux peaux mixtes

- les peaux à couperose opteront plutôt pour l’hydrolat d’hélicryse

- si vous avez la peau sèche, l’hydrolat de fleur d’oranger aura un effet adoucissant

- enfin les peaux matures seront comblées par l’hydrolat de roses

Nourrissez votre peau en profondeur

Pour lui apporter tout ce dont elle a besoin et optimiser son processus de régénération naturelle, il est essentiel de donner à votre peau les acides gras nécessaires. Ceci maintiendra son hydratation, et la protègera des premiers froids. Des sérums adaptés à chaque type de peau vont laisser celle-ci souple, hydratée, douce et en bonne santé.

Plus vous approcherez de l’hiver, plus vous choisirez des soins contenant des huiles davantage occlusives, qui vous apporteront la protection adéquate contre les rigueurs du climat.

Pensez à vos lèvres !

Elles aussi ont besoin de soin, et elles sont très souvent les grandes oubliées de nos rituels beauté ! Le froid arrivant, elles vont naturellement être plus sèches et auront besoin de soin et de protection. Pour cela, utilisez un baume pour les lèvres naturel. Vous avez l’embarras du choix en termes de variété et de goûts.

Soignez aussi vos mains

Elles aussi vont s’assécher avec le froid et les intempéries. Une bonne technique consiste à leur appliquer un baume gras, puis d’enfiler des gants pour laisser agir toute la nuit. Vos mains seront ainsi nourries en profondeur.

Et si vous avez du mal à déterminer votre routine de soin, un institut spécialisé peut vous offrir des soins d’esthétique du corps, quel que soit votre type de peau ou de la zone à traiter.