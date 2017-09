Article commandité

Le départ d’un collaborateur est souvent un chamboulement pour son équipe, qui doit alors assumer une charge de travail supplémentaire, le temps qu’un nouveau collègue soit recruté. Malheureusement, cette période provisoire a parfois tendance à durer… Suivez donc nos 5 conseils pour combler rapidement un départ dans votre équipe !

Établissez une fiche de poste

La première chose est de bien définir vos besoins. Pour cela, établissez une fiche de poste regroupant les différentes missions et tâches afférentes à la position. Sur cette base, vous pourrez ensuite identifier les compétences requises.

Si le collaborateur qui occupait le poste à combler est encore dans votre entreprise, profitez-en pour faire le point avec lui ! Il est le mieux placé pour lister efficacement les missions liées à ce travail.

Définissez le profil du candidat

À partir de la fiche de poste, vous devez ensuite définir le profil du candidat recherché. Cela comprend le niveau d’études, l’expérience, les compétences techniques, les aptitudes comportementales et les éventuelles certifications. Pensez aussi aux langues à maîtriser pour occuper le poste !

Si la personne qui quitte votre équipe vous convenait tout à fait, vous pouvez baser cette description sur ses propres caractéristiques. Mais ne cherchez pas le mouton à 5 pattes : il est rare voire impossible, de remplacer en tout point un collaborateur qui s’en va !

Préparez une grille d’évaluation

La troisième étape est d’établir une grille d’évaluation sur base de la fiche de poste et du profil recherché. Cette grille de notation vous aidera grandement à faire le tri entre les différents postulants et à choisir l’heureux élu.

Activez votre réseau

Pour recruter rapidement un nouvel employé, pensez aussi à activer votre réseau (professionnel et même personnel). Diffusez votre offre d’emploi à votre entourage, sur les réseaux sociaux et les job-boards. Invitez aussi tous vos collègues à la diffuser dans leurs propres réseaux.

Faites appel à une agence de recrutement

Enfin, pour combler rapidement un départ dans votre équipe, vous pouvez même contacter une agence de recrutement à Montréal, qui vous aidera à trouver les meilleurs candidats en marketing.

En confiant votre recrutement à des professionnels, vous bénéficiez d’une sélection de qualité et avez plus de temps à consacrer à vos propres activités. Ainsi, vous n’avez plus qu’à choisir le candidat parmi les finalistes proposés par l’agence !

Conclusion

En suivant ces astuces, vous parviendrez à combler rapidement un départ dans votre équipe !