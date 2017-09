Les types de régimes les plus efficaces pour perdre du poids sainement

Article commandité

La perte de poids est un réel défi pour beaucoup de personnes qui souhaitent avoir la silhouette de leurs rêves. Malheureusement, dans la plupart des cas, un régime est synonyme de frustration et de restriction au niveau de la nourriture. Ceci dit, il y a certains régimes qui ont été testés et approuvés de par leur programme équilibré et sain. Vous pourrez ainsi suivre un régime pour maigrir sans stress tout en maintenant une bonne santé. Voici quelques types de régimes les plus efficaces pour perdre du poids sainement.

Le régime méditerranéen

Le principe

Ce régime est fait d’un mélange entre modération alimentaire et grande variété d'aliments qui sont liées à de l’exercice physique. Il est très facile à suivre.

Il préconise :

une alimentation équilibrée et saine

Une alimentation riche en fruits et légumes.

On oublie les graisses animales

Seule l’huile d’olive apporte des lipides à l’organisme.

Aliments à consommer

Vous pouvez consommer à volonté

Des céréales complètes

Des fruits et des légumes

Des épices, des aromates

Du poisson, des graines et des noix

Aliments à bannir

Le beurre

La margarine

Le sucre

Les viandes rouges

Les produits laitiers à base de lait de vache

D’après les études menées, ce régime permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de cancer et d'Alzheimer.

Le régime végan

Longtemps plébiscité par les vedettes hollywoodiennes durant la dernière décennie ; le régime végan a pu faire ses preuves.

Le principe

Exclusion quasi totale de tout produit de matière animale. Il est basé sur le même principe que le régime végétarien, mais en plus strict.

Il exclut ainsi :

Le miel

Les œufs

Le fromage

Le régime des rations

L’idée de ce régime est de rationner les portions de nourriture et de manger en petites quantités.

Des gourmandises sont parfois tolérées du moment que le principe des petites quantités est respecté.

Ce régime est plutôt adapté pour les personnes qui ont beaucoup de rigueur et qui savent respecter les règles.

L’autre principe de ce régime est de ne pas être rassasié tout de suite. On doit toujours avoir la place dans son estomac pour manger un dessert par exemple.

La ration mise dans l’assiette doit être respectée et on ne peut dépasser cette quantité. Le secret est de bien mâcher en prenant son temps pour bien digérer.

Lorsque vous entamez un régime, il est primordial de connaitre votre corps afin de connaitre vos besoins et ce qui vous convient le plus. Il est important aussi de choisir un régime équilibré et pas trop restrictif, car cela entrainera frustrations et carences.