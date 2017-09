Les types d'équipements à avoir absolument en termes de sécurité industrielle

Article commandité

C'est le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui établit le standard sur les normes et équipements en matière de sécurité industrielle au Québec.

Que dit la loi ?

Au Québec, le RSST a pour objet d’établir des normes concernant notamment :

la qualité de l’air

la température

l’humidité

les contraintes thermiques

l’éclairage

le bruit et autres contaminants

les installations sanitaires

la ventilation

l’hygiène

la salubrité et la propreté dans les établissements

l’aménagement des lieux

l’entreposage et la manutention des matières dangereuses

la sécurité des machines et des outils

certains travaux à risque particulier

les équipements de protection individuels

le transport des travailleurs

Ce règlement sert à assurer la qualité du milieu de travail, à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité ainsi que leur intégrité physique. L’employeur doit respecter les normes prévues dans ce règlement et assurer le bon état de fonctionnement des équipements.

Comment s'équiper ?

Il serait fastidieux de lister ici tous les équipements de sécurité industrielle que prévoit le RSST. Certains sont destinés plus particulièrement à des tâches spécifiques, telles que le travail en hauteur ou les voies d'accès et de circulation des employés.

Par ailleurs, il existe encore des dispositions particulières concernant la manipulation de matières dangereuses.

L'employeur prévoyant passera par une compagnie spécialisée dans la vente d'équipements de sécurité industrielle durables et de qualité . Le RSST précise par exemple le degré de résistance d'un garde-corps ou les dispositions à appliquer aux voies de circulation sur un chantier.

La trousse de premier secours

Dans la liste des équipements indispensables figure la trousse de premier secours à l'usage du secouriste. Elle doit obligatoirement contenir :

1 guide pratique du secouriste en milieu de travail – Protocoles d’intervention

1 paire de ciseaux à bandage

1 pince à échardes

12 épingles de sûreté

25 pansements adhésifs stériles (2,5 cm x 7,5 cm), enveloppés séparément

25 compresses de gaze stérile (10 cm x 10 cm)​, enveloppées séparément

4 rouleaux de bandage de gaze stérile (5 cm)

4 rouleaux de bandage de gaze stérile (10 cm)

4 pansements compressifs (10 cm x 10 cm) stériles, enveloppés séparément

6 bandages triangulaires

1 rouleau de diachylon (2,5 cm)

25 tampons antiseptiques, enveloppés séparément

1 épinéphrine (pour le secteur « forêt »)

Chaque employeur est tenu de fournir un nombre adéquat de trousses de premiers secours qui doivent se trouver dans des endroits faciles d'accès, le plus près possible des lieux de travail.