Connaissez-vous les différents types de pylônes de communication?

Bien que l’on utilise les ondes de télécommunication tous les jours en parlant au cellulaire, en regardant la télévision ou en écoutant la radio, il est rare que l’on se questionne sur la mécanique qui rend cela possible. Pourtant, on retrouve plus de 13 000 emplacements d’antennes pour sans-fil au Canada! Certains de ces pylônes sont bien visibles et d’autres, plus discrets. Tour d’horizon de ces structures essentielles et encore méconnues.

Pylônes monopôles

Il s’agit de grandes tours effilées pouvant atteindre jusqu’à 45 mètres de hauteur. On les appelle « monopôles », car elles sont en fait constituées d’un seul grand mât cylindrique. Elles sont munies d’échelles à l’intérieur ou à l’extérieur pour faciliter leur entretien. Le plus souvent, elles sont érigées à des endroits qui disposent de peu d’espace au sol. Ces tours sont habituellement faites d’acier galvanisé et ses différentes sections tubulaires sont boulonnées l’une par-dessus l’autre lors de l’installation.

Pylônes autoportants

Ces structures allant jusqu’à 100 mètres de hauteur sont dites autoportantes, ou autostables, car elles sont conçues dans une forme triangulaire ou tronconique (qui rappelle le tronc d’un cône) qui les rend très solides. Ces pylônes sont faits de treillis métallique qui leur confère aussi une grande stabilité. De plus, ils sont renforcés par une base de béton coulée dans le sol. On peut fixer aux pylônes autoportants de nombreuses antennes de télécommunication, selon les besoins de la région où il est situé.

Pylônes haubanés

Les structures haubanées les plus connues sont généralement les ponts, comme le pont Olivier-Charbonneau qui relie Laval et Montréal par l’autoroute 25. Un hauban est un câble servant à maintenir en place les parties d’une structure telle qu’une tour de télécommunications. Les pylônes haubanés sont donc stabilisés par des câbles attachés à diverses hauteurs sur la structure et solidement fixés dans le sol. Cette conception leur permet d’atteindre des hauteurs pouvant aller jusqu’à 150 mètres.

Tous les pylônes permanents mentionnés ci-dessus peuvent être munis de plusieurs accessoires tels que des plateformes, des dispositifs de sécurité et de l’équipement de protection contre la foudre, par exemple.

Pylônes temporaires

Lorsque des événements comme des festivals, des courses automobiles ou des grands spectacles souhaitent mettre en place sur leur site un réseau de télécommunications (pour fournir un réseau Wi-Fi au public, par exemple), ils peuvent faire installer des tours temporaires. Plus faciles à monter et à démonter que des pylônes permanents, ces structures permettent de répondre à un besoin ponctuel à un endroit précis.

Ces immenses structures doivent être entretenues régulièrement pour assurer leur stabilité. C’est pourquoi l’installation et l’entretien seront effectués par une entreprise spécialisée dans les services de télécommunication . En effet, les tâches d’entretien nécessitent de l’équipement et un savoir-faire particuliers. Les monteurs de lignes sont les professionnels qui s’en occupent. Ils peuvent effectuer des réparations en montant directement dans les échelles d’un pylône ou encore en se servant d’un camion nacelle.

Maintenant, si vous apercevez un monteur de lignes en plein travail, vous serez capable de reconnaître dans quel type de pylône de télécommunication il se trouve!

