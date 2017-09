Les items indispensables à avoir dans un coffre à outils

Tournevis et perceuse électrique : équipez-vous d’un tournevis et de plusieurs embouts à tête carrée, en croix et plate (ayez plusieurs grosseurs de chaque type de têtes). Servez-vous aussi de ces embouts pour les insérer dans votre perceuse/visseuse. Le plus avantageux est de posséder une perceuse à batterie rechargeable ayant un voltage de plus de 20 volts.