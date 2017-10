Le débosselage sans peinture, c'est quoi exactement ?

Article commandité

Le débosselage sans peinture est un procédé à la fois économique, écologique et rapide pour réparer une carrosserie endommagée.

Avantages du débosselage sans peinture

Cette technique permet de se passer des produits habituels de carrosserie, comme le mastic ou la peinture. Elle permet de redonner son aspect neuf à une carrosserie bosselée, cabossée ou froissée tout en conservant la peinture d'origine.

Elle est plus rapide que les interventions classiques chez le carrossier et plus de deux fois moins chère en moyenne.

Particulièrement indiquée sur les autos coûteuses et récentes, cette technique permet de réaliser d'importantes économies sans perte de valeur.

Comment se déroule l'intervention ?

La technique de débosselage sans peinture est l'affaire de spécialistes qui ont suivi une formation spécifique. C'est un travail d'orfèvre et de précision.

Contrairement aux interventions habituelles en carrosserie, il n'y a pas de démontage et donc un précieux gain de temps.

Après le débosselage, le spécialiste effectuera un contrôle minutieux de l'intégrité de la surface de carrosserie afin de rendre une auto comme neuve.

Quand cette technique est-elle envisageable ?

Plusieurs situations peuvent se présenter. Les cas les plus courants incluent :

après une pluie de grêle,

impacts dans les stationnements (coups de portières, de chariots de magasin, etc.),

incivilités (coups intentionnels),

petits chocs quotidiens contre les poteaux et murets,

traces d'appuis sur les autos de démonstration (en salons ou halls d'exposition)

Même si la carrosserie présente des points de rouille, ils pourront toujours être traités après le débosselage sans peinture.

Si vous constatez des impacts sur une voiture de location, vous pourriez encourir des pénalités. Le débosselage sans peinture vous permettra de rapporter le véhicule comme neuf !

Peut-on intervenir soi-même ?

Vous trouverez de très nombreuses offres de kits à débosseler en ligne, parfois à prix très raisonnable. Ils contiennent principalement des ventouses et barres de différentes longueurs pour masser la tôle.

Il faudra cependant bien faire attention de ne pas écailler la peinture. Le problème n'est pas tellement de réaliser le travail soi-même, qui peut toutefois être long et fastidieux suivant l'étendue des dégâts.

C'est surtout que le débosselage est une première étape. Pour retrouver une carrosserie impeccable, un autre travail de contrôle, beaucoup plus délicat, visera à détecter d'éventuelles petites imperfections à l'aide d'outils spécifiques généralement non inclus dans les kits.