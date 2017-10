Préparation de votre party de bureau : nos conseils

Article commandité

Le temps des partys de bureau approche à grands pas. Que vous organisiez ce genre d’événement pour des collaborateurs ou pour des clients, il s’agit toujours d’une excellente occasion pour resserrer les liens et consolider les relations. Suivez nos conseils pour réussir votre party de bureau et renforcer l’image de votre entreprise.

Créez une véritable ambiance de fête

Pas de party réussie sans la décoration appropriée ! Le lieu dédié à votre fête devra rayonner et offrir à vos convives une atmosphère détendue, conviviale, et pourquoi pas hors du commun. Un ou plusieurs sapins décorés avec goût, des boules et des lumières suspendues, une musique d’ambiance bien choisie favoriseront la bonne humeur de tous.

Proposez des activités atypiques

Pour sortir de l’ordinaire, surprendre vos employés ou marquer les esprits de vos clients, pensez à des propositions originales. Concours de danse 70s, soirée karaoké, jeux ludiques revisités selon un thème (rétro, nature…)…Faites marcher votre créativité, tout en dosant votre grain de folie en fonction des invités choisis.

Offrez des mets de qualité

La plupart des partys de bureau restent très traditionnelles dans ce qu’elle offre à déguster à leurs invités. En effet, les sandwichs ont fait leurs preuves et constituent une valeur sûre. Mais pourquoi ne pas opter pour une proposition plus originale ? Offrez un cours de préparation de sushis et de cocktails à vos employés, puis savourer les mets préparés lors de la fête par exemple. Pour vos clients, faites-leur vivre une expérience hors du commun avec un souper dans un train de luxe, ou encore un rallye gastronomique.

Échangez des cadeaux

Les fêtes de fin d’année sont synonymes d’échange de cadeaux. Exportez cette tradition au bureau ! Chaque employé pourra par exemple tirer au sort un destinataire pour son cadeau, et devra rester anonyme et respecter un budget préétabli et identique pour tous les participants. Et si vous souhaitez être encore plus original, lancer le défi du DIY pour la confection des cadeaux.

Favorisez le teambuilding

Sans en avoir l’air, consolidez les liens de votre équipe à travers des activités qui mettront en œuvre coopération et communication. Pensez par exemple aux ateliers cirque ou au théâtre, ou encore à une partie de quilles.

Quel que soit votre projet de party de bureau, la clé de la réussite réside dans une bonne préparation. Une agence spécialisée dans la planification d’événements de tous types à Montréal pourra vous accompagner.