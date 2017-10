Les bons gestes à adopter lorsqu’un saignement de nez survient

Appliquer une poche de glace au-dessus du nez est également un bon moyen de favoriser la contraction des vaisseaux sanguins et de diminuer et stopper l’hémorragie.

Les gels : il existe aujourd’hui un gel unique et facile à utiliser qui arrête les saignements de nez en un instant. Ce gel exerce une pression sur la muqueuse nasale et les vaisseaux sanguins. Cette action favorise la coagulation naturelle du sang et arrête le saignement en quelques instants. Le gel est très facile à appliquer, devient invisible en séchant et ne laisse aucun goût désagréable.