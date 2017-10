Ce que SAP HANA offre de plus par rapport aux précédents outils de SAP

Article commandité

Depuis la sortie de SAP R/1 au début des années 1970 jusqu'à la dernière évolution baptisée S/4 HANA proposée en 2015 les outils de l'éditeur SAP ont cherché à se rendre de plus en plus accessibles.

SAP pour tous

Le savez-vous ? Le « S » de « S/4 » signifie « suite ». SAP S/4 HANA est le progiciel le plus abouti du groupe allemand, particulièrement au niveau de la quantité de métiers auxquels il s'adresse désormais.

L’offre SAP ERP (« Enterprise Resource Planning ») est ainsi déployée sur des secteurs d’activité très différents. Le périmètre va de la finance à la gestion de production, en passant par les achats et les ventes.

L'expérience des grands comptes accessible aux TPE/PME

SAP HANA fonctionne comme un entrepôt moderne pour vous offrir une visibilité parfaitement à jour , ce qui a séduit de nombreuses entreprises d'envergure depuis de nombreuses années.

L'expérience acquise auprès des grands comptes est désormais disponible pour aider les TPE/PME à simplifier leur fonctionnement et à accroître leur volume d'affaires.

SAP s'est aperçu que 80 % de sa clientèle était issue des ETI (effectifs de 200 à 5 000 personnes avec chiffre d'affaires inférieur à 2 milliards) et TPE/PME, ce qui fait qu'aujourd'hui l'éditeur se tourne également vers tout type d'entreprise quelle que soit sa taille.

L'une des grandes évolutions, pour ne pas dire révolutions, contenues dans SAP HANA est une organisation de plus en plus modulaire permettant aussi bien de s'adapter à toute sorte de corporation internationale qu'à des acteurs plus modestes. Il suffit d'activer ou non les modules.

Les modules de SAP HANA

Ils sont innombrables et de nouveaux apparaissent régulièrement. Diverses fonctions comme la comptabilité, la gestion de la production et de l’approvisionnement, le marketing, les RH, la maintenance, le stockage et autres, sont déclinées en modules et peuvent être reliées entre elles pour une meilleure utilisation.

L'ouverture vers le Cloud

Simple Logistics a été le premier progiciel à être d’abord disponible dans le Cloud, avant d’être décliné en version traditionnelle. SAP s’appuie sur un écosystème de plus de 15 000 partenariats dans le monde, dont plus de 2 000 sur la stratégie infonuagique.

Pourtant le message de S/4 Hana n’est pas « le Cloud avant tout », mais un message centré sur le choix du mode de déploiement laissé aux clients, selon l'éditeur.

Progiciel analytique en temps réel

Enfin, l'une des principales caractéristiques de ce nouveau champion de l'ERP est sa capacité d'analyse en temps réel. Le traitement analytique avancé In-Memory est ainsi ouvert aussi bien aux données textuelles, prédictives, spatiales, de streaming que temporelles.