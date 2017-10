Les avantages de la peinture industrielle époxy

Article commandité

Peinture industrielle par excellence, la peinture époxy s'est imposée pour ses propriétés offrant de nombreux avantages, notamment pour les carrosseries autos.

Les différents types de peinture époxy

liquide : bi-composants, appliquée à froid, au pinceau ou au pistolet, après dilution de 20 %,

en poudre : adhère à une surface métallique chargée, thermodurcissable et polymérisée après application,

aérosol : pour peindre les ailerons, les pare-chocs, les rétroviseurs, les garde-boue et autres éléments plastiques d'un véhicule

Les origines de la peinture époxy

La peinture époxy à l'origine est une peinture typiquement industrielle destinée à apporter une grande résistance aux chocs et aux agressions chimiques. Applicable sur tous supports, y compris le carrelage, le béton, la pierre, le bois et le PVC, elle convient aussi parfaitement aux carrosseries modernes ou anciennes.

Si la peinture époxy industrielle n'est pas à l'origine prévue pour résister aux UV, ses déclinaisons pour les carrosseries autos ne connaissent pas ce problème et offrent au contraire une excellente résistance.

À quoi faut-il faire attention ?

Elle doit de préférence être appliquée par un professionnel pour diverses raisons :

liquide : l'évaporation du solvant nécessite un équipement spécial (ventilation, protections),

en poudre : besoin d'une machinerie spécifique et d'un four,

aérosol : s'il est possible de l'appliquer vous-même, attention toutefois à la toxicité de ses émanations

Grâce à une compagnie spécialisée dans la distribution de peinture industrielle époxy et automobile de haute qualité , vous trouverez de nombreux conseils utiles.

Quels sont ses principaux avantages ?

beau, rendu brillant, texturé ou satiné,

effet durable,

sèche rapidement,

excellent pouvoir couvrant,

résistante aux rayures et aux chocs, aux produits nettoyants et aux détergents,

imperméable

Pourquoi est-elle tendance ?

La peinture époxy est une peinture à l'huile particulièrement résistante et durable, parfaitement adaptée aux carrosseries modernes.

Au-delà de ses qualités mécaniques reconnues (résistance et durabilité), sa large palette de couleurs et son rendu parfaitement lisse et homogène font de la peinture époxy un choix de première qualité.

La peinture époxy pour autos

Elle convient aussi bien aux carrosseries qu'aux différentes pièces automobiles, comme par exemple :

châssis,

carter d'huile,

suspensions,

jantes,

pièces de transmission

Dans certains cas, la peinture époxy n'existe qu'en une seule couleur (généralement noire) et en mat. Elle est enrichie en phosphate de zinc et utilisée pour son pouvoir anticorrosion.

Les pièces traitées pourront être manipulées au bout de 5 heures, ponçables au bout de 18 heures et sèches à cœur en 48 heures.