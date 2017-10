Top 5 des faux-amis les plus courants en anglais-français publicitaire

Article commandité

Les traductions entre anglais et français réservent parfois quelques surprises. Notamment, les faux-amis peuvent rapidement transformer le sens d’une phrase ! Pour éviter d’employer des faux-amis, envisagez donc de suivre des cours d'anglais intensifs à Montréal pour progresser vite et bien ! Et dès maintenant, découvrez les 5 faux-amis les plus courants en anglais-français publicitaire.

Publicité vs Publicity

Le premier faux-ami en anglais-français publicitaire concerne justement les mots ‘publicité’ et ‘publicity’. Ces termes gravitent autour de l’idée de visibilité et de notoriété, mais ne signifient pas la même chose !

‘Publicity’ s’utilise quand quelqu’un ou quelque chose se fait remarquer ou connaître grâce aux médias. Ces derniers permettent d’attirer l’attention sur un fait ou une personne. Contrairement à la publicité qui est clairement commerciale, la ‘publicity’ est plutôt de la promotion indirecte.

Traduite par ‘advertising’, la publicité consiste à utiliser directement et volontairement les supports de communication pour promouvoir un produit / service. On paie des affiches, spots télévisés, prospectus, etc.

Achieve vs Achever

En anglais-français publicitaire, vous trouvez également des absurdités avec les mots ‘achieve’ et ‘achever’.

D’un côté, ‘achieve’ signifie réussir, accomplir, atteindre un but. De l’autre, ‘achever’ veut dire terminer, compléter, finir quelque chose. Certes, atteindre un objectif peut impliquer de terminer une tâche, mais il s’agit de deux notions différentes.

Sensible

Puis, le terme ‘sensible’ porte aussi à confusion. En anglais, sensible signifie raisonnable et sensé, voire pratique ou confortable (pour des chaussures ou des vêtements). Alors qu’en français, sensible veut dire émotif, vulnérable ou délicat. Attention aux erreurs !

Bite

Cet autre terme est souvent source de contre-sens… dérangeants ! De l’anglais vers le français ou vice versa, la traduction de ‘bite’ donne lieu à de grosses erreurs.

En anglais, ‘bite’ peut signifier bouchée ou morsure / piqûre. Il faut donc réfléchir au sens avant de traduire. Par exemple : ‘bites medicine signifie ‘médicament contre les piqûres’ et ‘cheese bites’ veut dire ‘bouchées au fromage’. Et évidemment, le terme ‘bite’ n’a aucun rapport avec son faux-ami très connoté en France !

Prevent vs Prévenir

Enfin, un autre faux-ami courant en publicité est la confusion entre ‘prevent’ et ‘prévenir’. Ces mots se ressemblent mais ont des sens différents !

Le premier signifie empêcher quelque chose d’arriver, éviter une situation. Le second se traduirait plutôt par ‘warn’ ou ‘let somebody know something’.

Conclusion

Soyez donc vigilant lorsque vous traduisez des publicités entre anglais et français, les faux-amis sont nombreux !