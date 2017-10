Tourisme à Sept-Îles : les étapes incontournables à visiter

Article commandité

Située dans le Comté de Sept-Rivières, au cœur du Golfe du Saint-Laurent, Sept-Îles est une ville québécoise particulièrement intéressante à visiter. Découvrez donc les étapes incontournables à visiter dans cette destination chaleureuse et accueillante !

La promenade du Vieux-Quai

D’abord, vous ne pouvez pas passer à Sept-Îles sans faire un tour sur la promenade du Vieux-Quai. En toute saison, profitez d’une agréable balade au bord de l’eau, en découvrant la marina et ses bateaux, les terrains de volley de plage, le Port de pêche ou encore la majestueuse fontaine.

Prenez également le temps de vous arrêter dans un des nombreux cafés, bars, poissonneries et crèmeries à proximité du Vieux-Quai. Et surtout, ne manquez pas de visiter la Tente Jaune, où l’animation est à son comble !

Le Vieux-Poste

Ensuite, visitez le Vieux-Poste de Sept-Îles. Du 17e au 19e siècle, ce lieu accueillait traditionnellement des rassemblements d’Innus en été. Aujourd’hui, il vous propose de découvrir l’histoire des peuples innus et Eurocanadiens, leur culture et leurs relations au fil des années.

Comment ? Grâce à des expositions, des reconstitutions, des activités spéciales et un comptoir de traite. Le tout en mêlant authenticité, interactivité et pédagogie. Un super moment pour petits et grands curieux !

Le Lac des Rapides

Puis, si vous aimez les escapades dans la nature et les balades au bord de l’eau, prévoyez une sortie au Lac des Rapides. Au nord de Sept-Îles, cette destination touristique offre diverses activités pour toute la famille : randonnées, baignade, canot, pédalo, surf à pagaie, etc.

Pour une agréable sortie en plein air, le Lac des Rapides est incontournable ! Notez que l’accès est gratuit tous les jours en été.

Le Musée Shaputuan

Enfin, pensez à visiter le Musée Shaputuan, situé sur le boulevard des Montagnais. Ce musée a été fondé par la maison de transmission de la culture innue, pour préserver et diffuser cette culture riche et passionnante.

Grâce à ses expositions permanentes et temporaires, vous apprendrez de nombreuses choses sur la vie traditionnelle des Innus, au fil des saisons.

Conclusion

Vous prévoyez un séjour à Sept-Îles ? Alors ne manquez pas ces lieux de visite incontournables et repartez avec plein d’agréables souvenirs en tête !