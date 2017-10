Les étapes pour retracer votre arbre généalogique en ligne

Article commandité

L’arbre généalogique répond à une quête d’identité, une recherche légitime de ses origines. Elle est source de découvertes et de plaisirs. Surtout lorsqu’on se situe dans une perspective historique : les premiers migrants datent du 17e siècle, même si peu d’entre eux, les Français notamment, ne sont pas restés. Rechercher les noms et les lieux de vie dans les archives est un chemin long et difficile, cela nécessite des déplacements mais aussi avant tout de savoir où chercher. La généalogie est en effet un métier à part entière. Si vous avez une cinquantaine d’années, il vous sera sans doute possible de remonter jusqu’à 14 générations. Alors, comment vous y prendre ?

Faire le point sur ce que l’on cherche

Prenez le temps de faire le point sur vos objectifs. Cherchez-vous à simplement connaître vos origines ? Souhaitez-vous établir un lien avec l’un de vos talents ? Votre personnalité ? La couleur de vos yeux ou de vos cheveux ? Notez tout ce qui vous motive.

Rechercher vos ancêtres québécois

Commencez par la lignée patronymique, c’est plus simple. Rassemblez les papiers de famille et ceux de vos proches.

Retrouvez ceux encore en vie pour les questionner. Votre lignée une fois renseignée, vous vous intéresserez forcément aux autres lignées.

Il est également possible de faire une recherche de mère en mère, c’est-à-dire une recherche matriarcale. On connaît toujours de façon certaine, qui est la maman de tel enfant. En revanche, il n’est pas toujours évident d’en connaître le nombre…

Consigner les informations

Soyez méthodique : renseignez un cahier pour structurer vos recherches avec les noms, les dates, les lieux de naissance et les informations que vous connaissez sur leur vie ( baptême, métier, mariage, diplôme, anecdotes…).

Consulter les archives

Vous pourrez consulter les actes dans les archives paroissiales, provinciales et territoriales. Cela suppose des déplacements et beaucoup de temps. Intéressez-vous aux noms, à leur fréquence, aux dates de naissance et de décès pour délimiter les périodes, consultez les actes de mariages.

Attention toutefois, les mariages protestants sont mal répertoriés et les Irlandais débarquaient le plus souvent sans papiers. Ils privilégiaient la tradition orale. Vous risquez alors d’être confronté à une pénurie de ressources et votre généalogie s’arrêtera là.

Exploitez un logiciel de généalogie

Si vous manquez de temps, il existe des logiciels pour trouver vos ancêtres en effectuant une recherche généalogique. Vous y trouverez des données fiables. Et s’il vous fallait encore des preuves, vous pourrez encore juste faire un saut histoire de vérifier l’information.

Une fois votre lignée établie, amusez-vous à l’inscrire dans une perspective historique en trouvant des personnages ou événements ayant marqué les différentes époques qu’elle a vécues.