Sabler un plancher soi-même : pourquoi est-ce déconseillé ?

Article commandité

Le plancher en bois est un revêtement de sol qui convient aussi bien aux logements de particuliers qu’aux locaux professionnels. Le bois est en effet un matériau noble, élégant et durable, qui apporte un réel charme à un intérieur. Malheureusement, un beau plancher en bois a tendance à s’abîmer avec le temps. Pour lui donner une nouvelle jeunesse, le sablage est une solution très efficace ! Mais attention, sabler un plancher soi-même est déconseillé : découvrez pour quelles raisons.

À quoi sert le sablage de plancher ?

Sabler un plancher consiste à le nettoyer soigneusement, pour lisser et polir sa surface. En pratique, on pulvérise un abrasif à grande vitesse sur le sol, grâce à une buse qui envoie de l’air comprimé. Anciennement, le matériau utilisé était du sable, d’où le terme de « sablage ». Aujourd’hui, on emploie un abrasif moins dangereux pour les poumons.

Sous l’effet de l’abrasion du sable :

Les égratignures et autres rayures liées à l’usure sont lissées.

Les résidus de vernis, peinture, colle, gomme et autres couches superficielles sont supprimés.

La surface est décapée et débarrassée de ses rugosités.

Le plancher est prêt à être de nouveau vernis, peint, ciré, etc.

Pourquoi faire appel à un professionnel pour sabler un plancher ?

Sabler un plancher étant une manipulation assez technique, il vaut mieux éviter de le faire vous-même. Optez plutôt pour un spécialiste du sablage de plancher à Montréal et une qualité de travail irréprochable.

D’abord, pour effectuer un sablage de plancher, il est nécessaire d’utiliser des équipements spécifiques, tels que :

Un compresseur pour pulvériser le sable à grande vitesse sur le plancher.

Un sécheur pour éliminer l’humidité de l’air et garantir un sablage optimal.

L’utilisation de telles machines doit être faite par une personne compétente, pour éviter les accidents. Et en complément, il faut bien sûr utiliser l’abrasif adéquat.

De plus, les sableuses professionnelles sont souvent équipées de sacs, qui empêchent la poussière du sablage de se répandre dans la pièce. Pour un résultat propre et net !

Enfin, un professionnel sait précisément quelles techniques appliquer et quelles précautions prendre, pour ne pas abîmer votre plancher pendant les manipulations.

Conclusion

Ainsi, faire appel des professionnels est une garantie de qualité, de confort et de simplicité pour vous. Et pendant que le spécialiste s’occupera de votre sablage, vous n’aurez même pas besoin de quitter votre domicile !