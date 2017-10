Les avantages de l'épilation à la cire pour la peau

Article commandité

L’épilation à la cire est un rituel de beauté très ancien et le plus utilisé encore aujourd’hui. Et pour cause : elle est réputée pour retirer le poil à la racine d’une manière durable. Peu coûteuse, elle peut être réalisée à la maison ou au spa. Plusieurs méthodes existent cependant : à la cire froide, tiède ou chaude. Petit tour d’horizon de ces principaux avantages.

Une repousse retardée

La cire est étalée sur la peau et retirée d’un coup sec, arrachant du même coup la racine du poil. À force, sur certaines zones, il arrive que le poil ne repousse pas. En tout cas, elle évite la repousse d’un poil dru dans la mesure où il est affaibli au fil des séances.

La cire s’adresse particulièrement bien aux hommes dont la pilosité est abondante et les racines épaisses.

Une solution efficace

Réalisée à la cire chaude ou tiède, le résultat de l’épilation est durable et ne nécessite une nouvelle intervention qu’au bout d’un mois. En revanche avec une cire froide, il faudra renouveler l’épilation tous les quinze jours.

De plus, la cire froide n’élimine pas les poils fins ni trop courts, encore moins ceux situés dans les zones où le sens du poil n’est pas homogène, il vous faudra attendre la repousse complète avant d’épiler à nouveau. Le problème sera identique avec la cire orientale même si cette méthode est ancestrale.

Un geste de beauté économique

Si vous vous épilez à la maison, votre boîte de cire durera longtemps pour une modique somme. Une épilation au spa vous évitera cependant d’éventuels dommages : blessures, irritations de la peau ou même poils incarnés.

Par ailleurs, des séances d'épilation à Montréal en utilisant une cire tiède et apaisante de première qualité par une professionnelle qui atteindra plus facilement les zones difficiles vous permettront un résultat optimal.

Une séance rapide

Une séance d’épilation ne dure pas très longtemps, moins d’une heure, surtout si elle est réalisée par une professionnelle. Vous profiterez d’un lieu propice à la détente, même si ce n’est tout de même pas une partie de plaisir ! La cire est cependant beaucoup moins douloureuse que l’épilateur électrique. Et on s’y habitue très bien.

Les peaux sensibles auront intérêt à opter pour une cire tiède. Vous aurez à l’issue une peau lumineuse et très douce,, surtout sur les jambes et les cuisses.