Auto-défense : quels arts martiaux permettent de bien se défendre?

Article commandité

Il existe de nombreux arts martiaux, et certains d’entre eux se prêtent plus que d’autres à l’auto-défense. Si vous souhaitez pratiquer une discipline de combat pour être plus apte à réagir lors d’une potentielle agression, il est important de choisir celle qui répondra aussi à vos goûts. Petit survol des sports de combat qui pourraient vous intéresser.



Pour développer de bons réflexes

Même si pratiquer un art martial n'a pas pour but principal l'autodéfense, vous pourrez acquérir des bases et la confiance nécessaires pour mieux vous défendre en cas d’attaque dans la rue. En effet, grâce à la rigueur de l’entrainement, plusieurs qualités seront développées simultanément : endurance, résistance, capacité cardio-vasculaire, puissance et souplesse. De plus, les techniques de combat enseignées vous permettront d’aiguiser vos réflexes et votre réactivité.

Le karaté, le kung fu, la boxe et bien d’autres sports de combat apprennent à frapper en utilisant les poings ou les jambes en enchainements rapides. D’autres montrent à tordre une articulation (jujitsu et aikido) ou à faire tomber l’agresseur avec force et de tout son poids (judo, aikijutsu, etc.). Voici les arts martiaux qui se prêtent le mieux à l’auto-défense :

Karaté : le karaté est sans doute l’art martial qui permet le plus de développer des techniques d’auto-défense. Basé sur l’attaque directe, presque tous les coups sont portés rapidement sur l’adversaire pour le déstabiliser. On reste à distance de ce dernier par des coups de pieds ciblés.

Krav Maga : excellente discipline pour développer des techniques d’auto-défense, le Krav Maga conjugue de nombreuses techniques tirées de sports comme la boxe, le karaté, la lutte gréco-romaine et le jiu-jitsu.

Jiu-jitsu : cet art martial permet de neutraliser l’adversaire grâce au centre de gravité de celui-ci. Le jiujitsu permet d’esquiver les attaques frontales, à se retirer d'une prise et à prendre le dessus rapidement.

Aïkido : Cette discipline consiste à porter des coups sur les zones de faiblesse de l’attaquant, tout en restant sur la défensive.

Kung Fu : Le kung-fu est composé de coup de pieds, de coups de poings, de mises au sol, de déséquilibres et de blocages. Ce sport permet de pratiquer la concentration et la précision des mouvements.

Se défendre dans la rue

Pratiquer un art martial peut vous donner confiance en vos capacités et vous tenir préparé en cas d’agression. Les délinquants qui attaquent dans la rue ne s’attendent pas à ce que vous soyez en mesure de vous défendre.

Bien sûr, les coups dangereux ne sont pas autorisés dans les cours d’arts martiaux, et tous les combats sont supervisés et se déroulent en utilisant des techniques précises, qui ne sont pas toujours adaptées à un combat de rue.

Mais pratiquer un sport de combat renforce le corps et aiguise les réflexes, ce qui est toujours un avantage. Pratiquer les gestes défensifs de base en fonction de la position de l’adversaire, du type de coup porté et du nombre d’agresseurs augmentent vos chances de pouvoir bien vous défendre en cas d’attaque réelle.