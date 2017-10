Tendances 2017 : éviers de cuisine et robinetterie

Article commandité

Cette année, les cuisines aux intérieurs modernes accentués de touches rustiques s’accompagnent d’éviers nouveau genre et de robinetterie haute technologie. Ces éléments pratiques et décoratifs complètent les électroménagers en inox noir, les comptoirs en matières brutes et les planchers au veinage apparent. Voici un aperçu des tendances 2017 en termes d’éviers de cuisine et de robinetterie.

Style et innovation

Comme les cuisines se donnent un look plus nature, la robinetterie et les éviers accentuent le tout d’une façon ultra moderne ou définitivement champêtre. Les robinets rutilants en forme de L ou de U, ou les modèles antiques aux couleurs foncées et mattes, se marient aux éviers en inox brillant ou de couleur gris foncé.

Mais ce qui étonne le plus en 2017, à part le style, c’est le niveau de fonctionnalité. L’essor du tactile fait des merveilles dans les cuisines avec les nouveaux robinets qui s’activent par un simple effleurement. Quand on cuisine et qu’on a les mains collantes ou graisseuses, un simple toucher avec le poignet suffit à faire couler l’eau!

Certains fabricants (dont GROHE) proposent même des robinets délivrant une eau pure. Le mitigeur est directement connecté à l’arrivée d'eau, ce qui permet de disposer d'une eau instantanément filtrée, débarrassée de toutes les impuretés et éléments chimiques dommageables pour la santé!

Ce fabricant propose aussi un système tout-en-un qui permet d'obtenir de l'eau plate, très fraîche, filtrée ou gazeuse directement depuis le mitigeur, et dont on peut régler le degré de gazéification.

Vous aimeriez pouvoir avoir de l’eau très chaude pour votre thé, ou préparer vos pâtes plus rapidement? Insinkerator offre des robinets qui produisent de l’eau filtrée à une température de 93°C/200°F, ce qui est aussi parfait pour laver la vaisselle. L’option eau très chaude est disponible sur plusieurs modèles, dont certains au look antique.

Ce même fabricant offre des éviers avec broyeurs ayant une capacité beaucoup plus grande que les broyeurs traditionnels. Véritables machines à déchiqueter, ces broyeurs peu bruyants peuvent réduire en miettes de très gros morceaux de nourriture, en grande quantité. Cela réduit la masse de déchets accumulés dans votre poubelle et permet de faire du compost ultra facilement.

Petite primeur : 2018 verra l’arrivée d’éviers souffleurs qui sèchent la vaisselle! Comme quoi rien n’arrête l’innovation…

Transformez votre cuisine

La meilleure façon de donner du style à votre cuisine n’est pas de tout transformer à grands frais. Pour donner un nouveau look à votre cuisine, changer l'évier ou la robinetterie peut suffire. Et amplement! Avec le style et les fonctionnalités qu’on retrouve sur le marché, votre nouvel évier et votre robinet neuf rehausseront admirablement vos comptoirs et toute votre cuisine!

Faites changer votre évier conventionnel pour un évier plus grand, rectangulaire, et ajoutez un broyeur pour vous faciliter la vie lorsque vous cuisinez. Choisissez une robinetterie au look moderne et affirmé qui accrochera immédiatement le regard. Vous utilisez votre évier et votre robinet tous les jours de votre vie, alors pourquoi ne pas vous faire plaisir?