À quelle fréquence dois-je effectuer un entretien de mon auto?

Pour prévenir les problèmes mécaniques graves, il est évident qu’un entretien préventif régulier et des vérifications mécaniques occasionnelles sont la solution idéale. Mais comment savoir à quelle fréquence prendre rendez-vous avec son mécanicien pour réaliser tout cela? Il faut tenir compte de plusieurs facteurs pour y répondre correctement. L’âge de la voiture, par exemple, est très important, mais l’usage qui en est fait, la saison et les éléments à vérifier doivent également être pris en compte.

Âge et utilisation

Une voiture de dix ans peut être en excellent état parce qu’elle a peu roulé, tout comme un véhicule de deux ans risque de montrer des signes d’usure précoce s’il circule constamment sur les routes. L’âge et l’usure du véhicule ne vont donc pas de pair. Le comportement du conducteur principal a aussi son incidence. En effet, une personne qui roule trop vite et freine brusquement sur une base quotidienne usera sa voiture plus rapidement que celle qui conduit en douceur.

Par conséquent, c’est l’état général de l’automobile, bien plus que son âge, qui déterminera la fréquence des vérifications. Une voiture en bon état peut facilement subir un entretien préventif une seule fois par an ou même moins, par exemple. Par contre, un véhicule qui a vu bien des routes devra sans doute visiter le mécanicien un peu plus souvent.

Saisons et composantes

Sans demander un entretien complet chaque fois, il est possible de profiter de certains moments de l’année pour obtenir une vérification sommaire du véhicule ou de certaines de ses parties. Au printemps et à l’automne, notamment, les périodes de changement des pneus sont assez propices à ce type d’inspection et à la géométrie des roues.

Les vidanges d’huile représentent également de bonnes occasions, puisqu’elles sont plutôt régulières. Rappelons qu’il est généralement recommandé de procéder à cet entretien tous les trois ou six mois, en fonction du modèle et de la marque du véhicule, ou encore après un certain nombre de kilomètres parcourus, selon celui qui survient en premier.

De plus, certaines parties d’une voiture n’ont pas besoin d’être vérifiées aussi souvent que d’autres. C’est le cas du système de refroidissement qui doit être examiné tous les deux ans. Du coup, même s’il est fait régulièrement, l’entretien préventif d’une automobile ne portera pas nécessairement sur toutes ses composantes chaque fois.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il est préférable de faire faire l’entretien et les réparations de sa voiture auprès d’un garage de mécanique générale de confiance et soigneusement choisi, plutôt que de toujours changer de mécanicien. Cela garantit un suivi efficace sur les entretiens, puisque le garagiste sait quelles vérifications ou réparations ont été faites au fil des mois à l’aide d’un registre approprié.

En somme, pour savoir à quelle fréquence demander un entretien de sa voiture, mieux vaut se fier au bon avis de son garagiste. C’est lui qui connaît le mieux le véhicule en question, en ce qui concerne la mécanique ainsi que son état général. Ses précieux conseils sauront certainement prévenir beaucoup de mauvaises surprises.