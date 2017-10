Réparer ou remplacer un pare-brise endommagé?

Article commandité

Vous roulez paisiblement sur l’autoroute quand, soudain, le véhicule qui circule devant vous soulève un caillou qui vient se heurter à votre pare-brise! Résultat? Une fêlure en plein dans votre champ de vision! Vous voilà bien embêté.

C’est un bris assez mineur, mais votre pare-brise est tout de même endommagé et il vous distraie lorsque vous conduisez. Devez-vous le faire réparer? Un remplacement complet pourrait-il s’avérer nécessaire? Pouvez-vous attendre un peu avant de le faire réparer? Voici quelques réponses à ces questions.

Une réparation rapide

Que l’impact soit gros ou petit, il est important de demander la réparation de votre pare-brise le plus tôt possible après son apparition. D’abord, la fente causée par l’impact, peu importe son origine et sa forme, peut nuire à votre vision, selon son emplacement dans la lunette. Or, un champ de vision dégagé est absolument essentiel à une bonne conduite.

Par ailleurs, toute forme de craquelure menace l’intégrité d’un pare-brise lorsqu’elle n’est pas réparée. Ainsi, l’impact pourrait entraîner des fissures plus importantes qui risqueraient d’endommager gravement la vitre. Il s’agit donc davantage d’une question de sécurité que d’esthétique.

Ces nouvelles fentes peuvent apparaître assez facilement. Un brusque écart de température, un trou ou une bosse suffisent à allonger une fissure de pare-brise. Celui-ci devient alors de plus en plus affaibli et les risques qu’il éclate augmentent en conséquence.

Il est également bon de savoir que la plupart des assureurs couvrent la réparation d’un pare-brise sans que cela soit considéré comme une réclamation, puisque le coût est moindre. Il s’agit donc d’une autre très bonne raison pour faire réparer une trace d’impact rapidement, alors qu’un remplacement complet affectera votre prime ou vous coûtera plus cher si vous payez vous-même.

Remplacer le pare-brise

N’importe quel spécialiste tentera d’abord de réparer votre pare-brise. Vous devez toutefois savoir que cela dépend de plusieurs facteurs comme la taille, l’emplacement et l’impact sur le champ de vision. Ainsi, il est beaucoup plus facile de réparer une fêlure lorsqu’il s’agit encore d’un petit cercle qui se situe plus au centre qu’au bord.

Lorsque la fêlure commence à se transformer en toile d’araignée, que les fissures se multiplient et s’allongent parce que vous n’avez pas fait réparer votre pare-brise immédiatement, il devient beaucoup plus difficile de le réparer. En fait, il faudra probablement le remplacer si vous en arrivez là. Il en va de même si la trace d’impact est plutôt grosse ou se trouve trop près du rebord.

Peu importe la solution, vous devez faire effectuer la réparation ou le changement de vitre de votre véhicule par un garage spécialisé, puisque les employés savent comment manipuler le verre fragilisé correctement. De plus, ils possèdent les outils et les équipements adéquats pour réaliser le travail rapidement et de façon professionnelle.

Bien que cela soit plus rare, tous ces conseils s’appliquent également aux vitres latérales et à la lunette arrière d’un véhicule. En cas de bris, vous devrez les faire réparer ou remplacer par des professionnels aussi. En cas de doute, n’hésitez pas à vous rendre chez votre garagiste afin de connaître la meilleure solution pour votre pare-brise.