Le verre : quand le bon goût devient lumineux

Article commandité

La clarté à la cote. Non seulement on le constate depuis plusieurs années en voyant s’ériger toutes ces tours de verre tant dans l’industrie des condos que dans les édifices à vocation commerciale, mais le verre est aussi de plus en plus présent dans les résidences.

La raison est bien simple : qui dit verre, dit aussi lumière! Autrefois, quand on voulait rendre une pièce plus lumineuse, on songeait à peindre les murs en blancs, à disposer judicieusement des miroirs pour refléter la clarté des fenêtres, ou, comme on l’a vu, appartements et maisons se sont décloisonnés pour chercher à obtenir un effet loft.

Mais grâce aux nombreux développements techniques des dernières années, le verre peut maintenant remplacer les murs et les cloisons, permettant ainsi d’obtenir une luminosité optimale. Il est devenu l’élément chouchou de l’architecture, de la décoration et de l’aménagement professionnel comme résidentiel.

À la maison

Depuis une quinzaine d’années, le verre est en nette progression dans le domaine résidentiel. On voit de plus en plus souvent dans les cuisines des armoires dotées de verre et dans les constructions neuves où la fenestration est abondante. Les balcons en verre sont très prisés. Le verre texturé ou à motif peut aussi être utilisé pour les rampes, les portes et les éléments de rangement pour plus de clarté. À la campagne, on laisse la nature créer le décor grâce à des murs de verre.

L’une des plus grandes innovations des dernières années est certainement le coin douche à la romaine qui se présente parfois comme une simple cage de verre. Certains condos proposent aussi des cloisons en verre opaque ou transparent, afin de laisser la lumière entrer en profondeur dans les appartements pour en maximiser la clarté. On les utilise pour diviser les corridors d’entrée, mais surtout, pour créer dans la pièce principale, souvent à aire ouverte, grâce à des cloisons de verre qui vont du plancher jusqu’au plafond. Rien de plus spectaculaire que d’ajouter à sa propriété un mur rideau en verre réalisé par une entreprise spécialisée en vitrerie.

Commerces et édifices

À l’intérieur des locaux professionnels, les partitions en verre transparent, givré ou à motif sont aussi omniprésents. Et plus l’édifice à bureaux est haut, plus il est agréable de bénéficier de murs en verre qui optimisent la clarté à l’intérieur tout en permettant d’avoir une vue imprenable sur le panorama urbain.

À l’heure où Montréal vit son plus grand boom immobilier en un quart de siècle, l’on constate que les édifices recouverts de verre sont monnaie courante. Pour un commerce ou une entreprise, avoir un mur vitré au rez-de-chaussée est invitant et dégage une sensation de liberté tout à fait lumineuse. Mentionnons aussi l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, dont l’architecture tristounette a longtemps porté ombrage au carré Saint-Louis, sur la rue Saint-Denis, qui est maintenant recouvert d’une coque de verre réalisé par une entreprise fiable et reconnue, lui conférant une touche moderne empreinte de légèreté.

Comme quoi le verre est une option judicieuse pour optimiser la clarté et afficher un look pur, moderne, dégagé et lumineux.