Dans quelles circonstances devez-vous consulter un ostéopathe?

L’ostéopathie vise à préserver ou à rétablir la mobilité des différentes structures de l'organisme. Cette discipline médicale touche les articulations, les muscles et les organes. Grâce à la palpation, l’ostéopathe travaille le positionnement, la mobilité et la qualité des tissus. Voici dans quelles circonstances vous devriez consulter un ostéopathe.

Traitement de nombreux maux

Pour être reconnu en tant qu’ostéopathe, une formation de 5 à 7 ans est exigée. Ce professionnel de la santé utilise des techniques précises pour traiter :

Les maux de têtes, les vertiges et troubles de l’équilibre, les troubles de l’oreille (tels que les otites répétitives), les problèmes des yeux et du nez (tels que les sinusites et les allergies);

L’arthrite, l’arthrose, les rhumatismes, les tendinites, les torticolis, les épicondylites, les entorses et les hernies discales;

Les douleurs au dos, les problèmes de colonne vertébrale, la cervicalgie, les scolioses et les douleurs sciatiques;

Les infections respiratoires, les problèmes de digestion, les troubles urinaires et gastriques, les problèmes gynécologiques et autres problèmes causés par un mauvais fonctionnement des organes internes;

Les troubles du sommeil, l’anxiété et le stress.

Les perturbations post-traumatiques (accident de voiture, de sport ou du travail);

Les problèmes liés à la naissance et à la croissance (déformation du crâne, scoliose, etc.);

Et bien d’autres…

Les différentes techniques utilisées sont toujours effectuées de manière douce et sans douleur.

À qui s’adresse l’ostéopathie?

Les traitements ostéopathiques peuvent être bénéfiques aux bébés, aux enfants, aux adultes, aux femmes enceintes et aux personnes âgées. La consultation est recommandée lorsque la personne ressent une douleur ou une difficulté à effectuer certaines activités du quotidien, mais aussi de manière préventive et régulière tout au long de la vie.

L'approche complètement manuelle de l’ostéopathe peut être utilisée pour:

Le suivi de grossesse;

Le suivi des bébés (troubles de sommeil, agitation, coliques, régurgitement, etc.);

Le traitement après une intervention chirurgicale;

Le suivi après des traitements orthodontiques;

Le traitement des pathologies orthopédiques des enfants et des adolescents (torticolis congénital, scoliose, cyphose, etc.).

L’ostéopathe traite le corps comme un tout. Les systèmes étant interreliés, il cherchera à trouver la cause réelle de la douleur. Un problème de mal de tête ou de dos peut provenir d’une dysfonction touchant une autre partie du corps. L’ostéopathe trouve les blocages et les tensions et rétablit l'équilibre des différents systèmes.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une prescription médicale pour consulter un ostéopathe. Une séance débute par un questionnaire pour connaître vos troubles et antécédents de santé. Puis des tests sont effectués pour déterminer l’origine et la cause des lésions au niveau des différents systèmes.

Le traitement en tant que tel consiste en des palpations douces sur les muscles, ligaments, articulations, crâne, viscères, glandes, etc. L’ostéopathe proposera ensuite des exercices spécifiques à faire à la maison et prodiguera des conseils pour améliorer la condition de santé. La plupart des assurances remboursent en partie ou en totalité les frais de traitement.