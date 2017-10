Quel revêtement de sol choisir pour habiller votre entreprise?

Article commandité

L’image de marque de votre entreprise se distingue de nombreuses façons : dans votre logo, dans vos communications et dans vos bureaux. Pourquoi pas dans le choix de votre revêtement de sol? Voici un tour d’horizon des principales options de couverture de sol pour vous aider à choisir sans vous casser les pieds.

Couvre-sols souples

Linoléum, vinyle ou PVC : tous font partie de la famille des couvre-sols souples. Aussi appelés revêtements résilients, on les retrouve fréquemment dans les établissements publics (écoles et hôpitaux, par exemple). Outre leur facilité d’entretien, ils sont souvent offerts à prix abordable, d’où leur popularité. Cependant, ils apportent moins de confort et de chaleur à un décor que d’autres types de revêtements.

Béton poli

Durable et résistant à l’usure, le revêtement de béton poli est aussi une option régulièrement choisie par les entreprises commerciales et industrielles. Le fini du béton peut être uni ou afficher les agrégats, qui sont les petits éclats de pierre apparents. Le béton est particulièrement approprié pour les endroits fortement achalandés ou recevant des passages fréquents, comme les établissements publics ou les centres commerciaux. Il manque toutefois de caractère et peut conférer une allure austère à une pièce.

Bois

Un plancher de bois apporte une touche d’élégance à un décor, mais il est important de noter qu’il s’agit de la matière nécessitant le plus d’entretien. De plus, comme le bois est sensible à l’humidité, mieux vaut éviter de l’employer dans des endroits humides comme les sous-sols ou les entrées. Les bois durs les plus courants sont le chêne et l’érable. Diverses essences exotiques existent toutefois sur le marché.

Il est aussi possible d’opter pour une solution écologique comme le plancher de bambou. Résistant et ininflammable, il provient des pousses de bambou qui se régénèrent très rapidement, d’où son caractère écologique.

Tapis sur mesure personnalisé

Un tapis sur mesure personnalisé permet de répondre aux exigences à la fois techniques et esthétiques. Du point de vue pratique, une découpe précise en fonction de vos mesures permet de couvrir même les endroits les plus inhabituels. Du côté esthétique, la personnalisation permet de choisir la couleur et les motifs qui s’agencent le mieux à vos bureaux. Les possibilités sont infinies : impression du logo d’entreprise, délimitation de zones grâce à différentes couleurs, ajout de dynamisme ou modernisation des lieux, par exemple.

De plus, il est possible de choisir la matière appropriée selon vos besoins d’insonorisation. Faire appel à une entreprise spécialisée dans les revêtements de sol sur mesure tels les couvres planchers ou la moquette vous permet d’habiller vos planchers à votre image.

Puisque le revêtement de sol de votre entreprise sera installé pour longtemps, il est important de mettre autant — sinon plus — d’énergie dans sa sélection que dans celle de la couleur des murs. Les meubles, accessoires et tableaux qui ornent votre bureau peuvent aller et venir, mais le revêtement sous vos pieds est là pour de bon. Choisissez-le avec soin!