Création de sites web: Portrait des PME du Québec

Si le développement technologique des dernières années a largement modifié nos habitudes de consommations ainsi que nos moyens de communication, il va s’en dire que cela a aussi redéfini le secteur du commerce. Croire que les nouvelles technologies de l’information ne touchent que les grandes entreprises est une idée des plus erronée.

En considérant qu’il existe beaucoup plus de petites et de moyennes entreprises (PME) que de grandes entreprises sur le territoire québécois, il est désormais primordial pour celles-ci de considérer l’apport et l’intégration des dernières innovations numériques à leur pratique commerciale.

Avec l’accessibilité presque infinie d’Internet et l’arrivée des appareils mobiles, la publicité par le bouche-à-oreille ne suffit plus. Aujourd’hui, en tant que PME, si vous désirez vous démarquer, augmenter votre visibilité et séduire de nouveaux clients vous devez impérativement habiter le web grâce à la création d’un site web.

Quelles proportions le numérique occupe-t-il dans le quotidien des Québécois?

En 2016, 97% des jeunes Québécois âgés entre 18 et 34 ans affirmaient utiliser Internet au moins une fois par semaine tandis que cette proportion s’élevait à 95% pour les 35 à 54 ans.

Bien que ces statistiques soient importantes, cela ne suffit malheureusement pas. Lorsque vient le temps de passer au numérique, il est essentiel de bien analyser votre clientèle. Vous devez non seulement déterminer votre groupe cible, mais également faire de la recherche sur les habitudes de consommation de vos clients potentiels et les moyens que ces derniers utilisent. Voici un bref aperçu des habitudes de consommation de ces deux groupes selon une étude menée par NETendance, une initiative de Cefrio .





Utilisation des technologies numériques 18 à 34 ans 35 à 54 ans Téléphone intelligent 81% 68% Tablette électronique 51% 59% Achat en ligne 76% 67% Médias sociaux 74% 58%

Suite à cette brève analyse des habitudes de consommation des technologies numériques des Québécois, il est aisé de remarquer que le web est omniprésent dans le quotidien de ces derniers et que leur usage est diversifié. Ne reste plus qu’à savoir en tirer avantage.

Optimisez les rendements de votre PME grâce à la création d’un site web

Dans un marché où la concurrence est féroce et où l’accessibilité à l’information est disponible 24 heures/24, 7 jours/7, avoir un site web est une excellente façon de rester présent auprès de votre clientèle. Vous n’avez ni le temps ni les connaissances pour confectionner vous-même votre site web? Sachez que de nombreuses agences web, telles que BJMédia, vous offrent ce service. Voici quatre bonnes raisons de faire affaire avec celles-ci.

1. Augmentez votre visibilité

Avoir un site web personnalisé vous permet non seulement de vous distinguer de la concurrence, mais également de présenter vos services ainsi que vos produits à un plus large éventail de clients potentiels.

Mais pour que votre site ait un réel impact, il est impératif de respecter quelques règles et voir à l’optimisation de ce dernier. Un des aspects à ne pas négliger est l’adaptabilité de votre site web. Si dans un passé pas si lointain l’ordinateur était le seul moyen d’accéder à Internet, aujourd’hui les appareils mobiles, tel qu’illustré dans le tableau ci-dessus, sont de plus en plus utilisés pour naviguer sur le web. Il est alors important de créer votre site sur une plateforme adaptative et performante afin que ce dernier s’ajuste à toutes les tailles d’écrans (ordinateur, mobile, tablette) et rejoigne le plus grand nombre de personnes.

Votre site web doit également être conçu pour générer des clients et pour cela, ce dernier doit être optimisé pour les moteurs de recherche. Bien souvent confié à des stratèges SEO et SEM, l’optimisation consiste à positionner votre site web dans les premiers résultats des moteurs de recherche grâce à l’insertion de mots-clés dans le contenu de vos pages. Plus votre site est optimisé, plus grande sera votre visibilité et votre notoriété.

2. Gain de temps

Faire la création d’un site web pour votre compagnie peut également vous apporter un gain de temps considérable. Avec l’accessibilité d’Internet, les gens ont aujourd’hui la possibilité de s’informer ou d’acheter un produit ou un service à toute heure du jour et de la nuit. En ayant un site web convivial et polyvalent, vous pourrez ainsi être toujours présent auprès de vos clients.

Grâce à une stratégie marketing efficace développée par une agence web, votre site pourra ainsi être doté de plateformes pratiques et efficaces pour faire la gestion de votre inventaire, des achats en ligne ou même des dates de réservation. Modifiables en quelques clics, ces modules s’adaptent aisément aux nouvelles tendances en plus de vous donner une liberté d’action et un gain de temps considérable.

3. Meilleure relation de confiance avec le consommateur

Fait surprenant révélé par l’étude de NETendance, seulement 27% des 18 à 34 ans et 30% des 34 à 54 ans trouvent assez sécuritaire de confier des informations personnelles à des PME. Afin d’augmenter la confiance des consommateurs envers votre entreprise, il est judicieux de faire affaire avec une agence web afin que celle-ci puisse faire la création d’un site web qui répond non seulement aux critères de Google, mais qui saura également inspirer confiance aux utilisateurs.

La confiance est à la base de toute vente. Sachez que 93% des consommateurs jugent d’abord un site web à son aspect général et 84,7% des gens vont préférer une marque ou un produit à un autre par la simple couleur qu’ils arborent. C’est pour cette raison qu’il est fort important de porter une attention particulière au design de votre site. Plus ce dernier semblera professionnel, plus vos clients potentiels auront confiance en celui-ci et plus vous aurez des possibilités de vente.

À une époque où le numérique est roi, il est impensable de ne pas avoir de site web. Bien plus qu’une simple vitrine, ce dernier est une source d’informations pour vos clients. Il est vrai que faire la création d’un site web implique un coût parfois élevé. Mais si l’on compare cela à de la publicité traditionnelle, c’est-à-dire via les journaux, la radio ou la télévision, cela est beaucoup plus rentable.

En plus, de rejoindre les consommateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un site web vous permet également d’accumuler de l’information sur ces derniers. Grâce à cela, il vous est alors plus aisé de cibler vos clients et de leur proposer des promotions susceptibles de les intéresser.