Un concours de dessin de Noël pour les jeunes citoyens de Chambly

La Ville de Chambly invite les jeunes citoyens de 12 ans et moins à participer au concours de dessin du temps des Fêtes 2017, sur le thème Noël Vert l’avenir !

Une œuvre par catégorie d’âge (5 ans et moins; 8 ans et moins; 12 ans et moins) sera choisie par les membres du jury. Un grand prix coup de cœur sera attribué pour l’œuvre illustrant le mieux le thème.

C’est le temps de laisser aller vos crayons, vos pinceaux et votre imagination sur le thème de l’environnement, car une foule de cadeaux attend chaque lauréat ! Faites parvenir votre chef-d’œuvre avant le mardi 28 novembre 2017 à :

Concours de dessin du temps des Fêtes 2017

Service des communications et du protocole

1, place de la Mairie

Chambly (Québec) J3L 4X1

Détails du concours :

• Vous devez utiliser un papier ou carton blanc de format 8 ½ x 11 po.;

• le dessin doit être en couleurs. Vous pouvez utiliser le médium désiré (crayons de bois, de cire, feutres, peinture, aquarelle, collage, etc.);

• l’enfant doit être citoyen de Chambly;

• le nom, l’adresse, l’âge et le numéro de téléphone doivent être indiqués au verso du dessin;

• les auteurs des dessins sélectionnés seront joints en décembre 2017, par téléphone;

• les noms des lauréats seront officiellement dévoilés lors d’une cérémonie spéciale au mois de décembre;

• Les jeunes devront être accompagnés d’un parent lors de la remise des prix;

• aucun dessin ne sera retourné à son auteur.

Les dessins lauréats seront diffusés et parfois utilisés pour la promotion d’activités municipales. Toute utilisation commerciale des dessins est exclue. Les lauréats concèdent le droit de reproduire, publier et exposer, en tout temps, les dessins et les noms des gagnants.

Bonne chance à tous les jeunes artistes !