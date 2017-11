Les vertus du massage thérapeutique

Article commandité

Le massage est une technique connue depuis plus de 5000 ans. Au sens étymologique, le terme lui-même signifie « toucher », ce qui en fait le plus ancien traitement santé de l’histoire de l’humanité. Très répandu en Asie, le massage connaît maintenant une extrême popularité en Occident. Le massage thérapeutique est une solution santé pour combattre le stress, la fatigue, les émotions conflictuelles et les problèmes engendrés par une mauvaise posture.

Le massage thérapeutique agit sur les muscles, les tendons et les ligaments. Comme il vise à défaire les nœuds, il engendre naturellement le bien-être physique, mais aussi psychique. Car non seulement il nous amène à se déstresser, mais il constitue aussi une remède aux douleurs de dos, aux tensions musculaires et aux douleurs articulatoires

Ce n’est pas un luxe!

L’idée d’aller se faire masser dans un spa est souvent évoquée comme un petit plaisir que l’on s’offre. Or, ce n’est pas un luxe, mais bien un soin de santé naturel qui devrait être considéré comme indispensable. Le massage thérapeutique a des effets bénéfiques immédiats sur la condition physique et mentale, en plus de contribuer à augmenter les chances de guérison.

Comme il active la circulation sanguine, le massage thérapeutique fait partie des solutions pour soigner les varices et la circulation lymphatique, et son action stimulante aide le corps à éliminer les toxines et à améliorer les systèmes respiratoire et digestif.

L’on constate aussi la popularité des massages spécialement conçus pour les femmes enceintes. Ils visent à apaiser les tensions et les douleurs lombaires causées par les changements corporels causés par la grossesse. Il favorise lui aussi la circulation.

Les principaux types de massages thérapeutiques

Le plus connu est le massage suédois, qui vise d’abord la musculature, les articulations, la circulation et le système nerveux. On l’associe généralement au massage sportif car il est vigoureux et fouette positivement les énergies.

On entend beaucoup parler du massage aux pierres chaudes depuis quelques années. Il ne s’agit pas d’une fantaisie car ses avantages thérapeutiques et énergétiques sont prouvés. Ce type de massage thérapeutique vise à stimuler les corps physique, mental et spirituel dans le but de susciter une meilleure harmonie et la paix intérieure.

La réflexologie prend sa source dans la médecine traditionnelle chinoise et s’apparente à l’acupression : toutes les parties du corps correspondent à des points réflexes situés sur la plante des pieds. Le but de cette technique est d’amener le corps dans un état de détente profonde et de déclencher les mécanismes de régénération du corps humain.

Toujours dans une veine plus scientifique, la kinésithérapie vise l’harmonie des articulations et, comme sa racine grecque l’indique, s’intéresse avant tout au mouvement. C’est une technique très utile en cas de réadaptation. Ce massage thérapeutique est particulièrement bénéfique pour soigner les problèmes d’articulation de la colonne vertébrale, ainsi que certaines affections comme l’ostéochondrose, l’hernie discale, l’épiphysite et l’arthrose.

Enfin, il y a la nouvelle technique du lomi-lomi, qui consiste à dissiper les émotions négatives accumulées en s’attaquant aux tensions musculaires. Il est recommandé lorsqu’une personne traverse des moments difficiles dans la vie car il aide à retrouver la paix intérieure.