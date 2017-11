Journée chargée d’émotions à l’Assemblée nationale pour Rémy Nolet

L’héroïsme du jeune Rémy Nolet avait déjà marqué la mémoire collective de la région de Chambly. Depuis le 7 novembre, son nom figure désormais sur la liste restreinte des héros dont la bravoure a été reconnue et honorée par le gouvernement du Québec. Au terme d’une journée chargée en émotions, la ministre de la Justice du Québec a décerné à Rémy – à titre posthume – la médaille du Civisme, la plus haute distinction remise en la matière au Québec.



La prestigieuse distinction a été remise aux parents de Rémy, au terme d’une cérémonie particulièrement émouvante à laquelle ont participé plusieurs membres des familles de Rémy et de Catherine Desautels, dont la vie a été sauvée par son sacrifice.



Le 4 mai 2015, les mauvaises conditions météorologiques avaient fait basculer l’embarcation sur laquelle prenaient place Rémy et son amie Catherine. Dans les eaux mouvementées et glaciales du Bassin de Chambly, Rémy lui avait offert le seul gilet de sauvetage à leur disposition à Catherine Desautels, permettant sa survie et son secours par la suite. Malheureusement, le corps de Rémy a été repêché , lui, plusieurs jours plus tard. Le courage exceptionnel dont il a fait preuve à cette occasion est désormais inscrit à jamais dans les annales du Québec.

C’est le député de Chambly Jean-François Roberge qui avait soumis sa candidature au lendemain des tragiques événements. Pour lui, il était important que la mémoire de Rémy Nolet soit honorée de la sorte. «Rémy était un homme de cœur, un homme généreux, mais surtout un homme courageux. Je crois que cet honneur était important pour célébrer sa mémoire, pour ses proches, et pour toute la région de Chambly qui s’est soudée derrière eux lors de la tragédie».