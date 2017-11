L'évolution technologique de la téléphonie au profit de la gestion des clients

Article commandité

La téléphonie IP est une innovation technologique très en vogue. Plébiscitée par de plus en plus d’entreprises, elle est cependant mal connue. En fait, elle présente un double intérêt sur le plan financier et de la relation client. En quoi consiste-t-elle et est-elle simple à mettre en place ?

Le téléphone via internet : une petite révolution

Ce système de télécommunication repose sur une technique de transmission des messages vocaux sur un réseau IP (Voice Internet Protocol ou VOIP). Assorti d’un forfait tout inclus, il permet donc de réduire les coûts de téléphonie, notamment les frais engendrés par les appels interurbains, facturés souvent très chers par manque de concurrence entre les 3 ou 4 opérateurs officiels. Mais ce n’est pas là son principal atout. Il propose de nombreuses options répondant à chaque besoin de l’entreprise, dont, et ce n’est pas le moindre, un numéro de ligne fixe qui vous suit partout !

La relation client optimisée

Ce type de téléphonie dispose de nombreux services facilitant la relation avec vos clients :

Une boîte vocale personnalisable ;

Le renvoi d’appels sur votre mobile ;

L’envoi de messages sur votre adresse courriel ;

Une messagerie unifiée ;

La consultation d’appels à distance ;

La constitution d’un annuaire d’entreprise ;

La possibilité d’organiser des téléconférences ;

La création de plusieurs lignes avec un standard intégré ;

Des lignes reliées en interne ;

Un accès à plusieurs indicatifs régionaux. Ainsi, le client pense appeler l’entreprise alors que vous êtes à l’extérieur ou à l’autre bout du pays. En effet, à l’inverse d’autres applications comme Skype par exemple, vous détenez un indicatif téléphonique au Canada.

Plus simple pour le client, vous profitez d'une solution de téléphonie IP pour simplifier la gestion de vos utilisateurs.

Une solution technique souple

Hormis l’obligation d’un accès à une connexion haute vitesse, vous pouvez bénéficier d’un hébergement délocalisé ou sur place, au sein de votre entreprise. Cette dernière option permet plus de 200 utilisateurs.

Il n’y a aucun logiciel à installer et toutes les personnalisations sont possibles. Vous apprécierez la qualité du son, la réduction du nombre de lignes, la simplification des opérations dans la mesure où tout l’équipement repose sur le même réseau : imprimantes, photocopieurs, ordinateur, fax…

Néanmoins, ce système est en cours d’évolution donc le choix du partenaire est très important et ce d’autant plus que les offres sont légions.