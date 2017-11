Les risques des sérums pour le visage : ce que vous devez savoir

Article commandité

Les sérums sont plébiscités pour leur concentration en actifs, jusqu’à 70 selon les produits contre 4 ou 5 seulement dans une crème de soin. Ils contiennent donc de nombreux éléments nutritifs, des vitamines, des céramides et de la glycérine qui boostent la peau et la subliment. Pour voir leurs bienfaits, il faut qu’ils soient adaptés à vos attentes et votre type de peau et attendre au moins un mois. Néanmoins, lire leur composition reste essentiel : certains peuvent cacher des ingrédients toxiques…

À chacune son sérum

Si vous avez la peau grasse, choisissez un sérum qui régulera le sébum. En cas d’acné, le bon produit vous aidera à régénérer vos tissus et à hydrater votre épiderme. Les peaux sèches opteront pour un sérum nourrissant et les déshydratées un sérum qui stimulera la rétention d’eau. Les femmes matures préfèreront un anti-âge repulpant et tenseur.

Les sérums ont de nombreuses vertus, ils sont capables d’apporter de l’éclat, d’agir sur les tâches, de resserrer les pores et d’hydrater en profondeur. Choisissez-le aussi en fonction de votre âge :

À 20 ans, on a la beauté du diable et notre peau n’a besoin que d’hydratation ;

À 30 ans, les premières rides d’expression s’installent. Un anti-âge léger vous redonnera de l’éclat.

À 40 ans, l’anti-âge s’impose pour gommer les petites ridules et améliorer le teint.

À 50 ans, on cherchera davantage un sérum relipidant qui agira sur la fermeté et la densité de la peau pour pallier le ralentissement de la production de collagène.

Des risques cependant

Pour maximiser les résultats, le sérum ne doit pas être utilisé seul, mais en complément de votre soin du visage, le mieux est d’utiliser des produits de la même marque, ils seront plus efficaces car les actifs se décupleront.

Il convient néanmoins de lire attentivement la liste des ingrédients qui les composent :

Éviter la présence de silicone qui bouche les pores ;

Les composants à base d’alcool qui minimisent l’hydratation. Ils activent la pénétration, mais sont desséchants. Les acides de fruits ou céramides ont sont préférables.

Les parabens, triclosan, benzophénone et BHT sont des perturbateurs endocriniens ;

Le methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone et phenoxyethanol sont allergènes ;

Le phenoxyethanol est toxique pour le foie ;

Le sodium lauryl sulfate et l’ammonium Lauryl Sulfate sont irritants.

Pour obtenir un sérum visage sans danger, surveillez bien la composition du produit avant de vous lancer dans son achat.