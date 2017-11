5 bonnes raisons de vous installer à Laval si vous pensez à avoir des enfants

Article commandité

Laval est l'une des villes du Québec les plus attirantes pour les familles avec enfants et ses arguments sont irréfutables.

Un vaste choix d'écoles et universités de haute qualité

Avec ses deux réseaux d'enseignement primaire et secondaire, un francophone et un anglophone, Laval compte de nombreux établissements scolaires et universitaires, dont :

l'une des meilleures écoles publiques de la Province (l’École d'éducation internationale de Laval)

plusieurs établissements privés

une école Montessori

2 écoles alternatives (L'Envol et Le Baluchon)

un Cégep (le collège Montmorency)

l'une des plus grandes universités du Québec (ULaval)

un campus de l'UQAM et un de l'UdeM

4 centres pour adultes

Des idées de sorties pour toute la famille

Les possibilités d'amusement ne manqueront pas si vous cherchez un condo à louer dans la région de Laval , avec notamment :

le Cosmodôme (à la découverte de notre univers)

SkyVenture (pour voler en intérieur sans danger)

Clip'n climb (pour pratiquer l'escalade en intérieur)

Maeva Surf (pour surfer la vague en intérieur)

2 centres de jeux d'évasion (Immersia et Escaparium)

un centre et un club de trampoline

Funtropolis (avec son cinéma 4D)

le parc d'attractions Jungle Aventure

de nombreux choix d'amusements à Centropolis

l'original Musée pour enfants

et encore bien d'autres...

Un solide réseau de transports en commun

Les enfants sont impatients et apprécieront la proximité de ces lieux de divertissement. Pour atteindre un grand nombre de ces activités, vous pourrez même oublier la voiture et les stationnements et profiter de la ligne de bus 360 avec ses passages toutes les 20 minutes 7 jours sur 7.

De plus, la ligne 2 (orange) relie Montréal par le métro depuis plus de 10 ans via trois stations : Montmorency, Cartier et Concorde.

Des parcs à foison

Les enfants ont également besoin de se dépenser dans des espaces naturels protégés. Laval soigne ses espaces verts et ils sont nombreux, avec notamment :

le parc de la Rivière-des-Mille-Îles

le parc des Prairies

le parc Gagné

le parc Saint-Martin

le Centre de la Nature

le Centre d'interprétation de l'eau

Que faire d'autre à Laval ?

Fin mai c'est la Fête des Pompiers à Centropolis, pour tous les bambins fascinés par les grands camions rouges et les sirènes !

Et durant le mois d'août, Laval se fend en quatre sur le boulevard Sainte-Rose pour vous donner L'Appétit, l'occasion de découvrir en famille les spécialités du terroir et une grande variété de produits régionaux.

Enfin, vous découvrirez toute l'année les nombreuses fêtes de quartiers que les habitants de Laval s'attachent à faire vibrer !