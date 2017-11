5 avantages à vivre dans un condo

Article commandité

Vivre dans un condo correspond à un choix de vie réfléchi : services à porter de la main, proximité du travail, vie nocturne sans contrainte de transport… Pour autant, pourquoi en devenir propriétaire si vous êtes déjà locataire? Les avantages, dans le contexte actuel, sont nombreux.

Un nombre important de condos à la vente

C’est la loi de l’offre et de la demande. Les prix de vente sont intéressants car de nombreux condos sont vacants. Si vous êtes locataire dans de l’ancien, mieux vaut sauter le pas et habiter dans du neuf. À la revente, vous serez toujours gagnant. L’investissement constitue une épargne, même malgré les charges que vous aurez à supporter. Vous constituerez toujours un petit capital.

L’inventaire invendu dans le neuf est si important que pour se débarrasser de ce trop-plein, les constructeurs proposent des ajouts intéressants : climatisation gratuite, électroménager, participation aux frais de déménagement… La négociation reste ouverte.

Le choix du quartier

Que vous aimiez la vie animée ou une vie plus tranquille à proximité des parcs et des pistes cyclables, vous avez l’embarras du choix. Et même de l’étage.

Vous pouvez en particulier être parmi les premiers à profiter des condos à vendre à Lachine. Là vous serez plongé dans un quartier historique où la culture côtoie la nature et de nombreuses activités nautiques.

La possibilité d’acheter sur plan

L’avantage d’acheter sur plan est de pouvoir demander des aménagements avant la construction. De même, lors de la réception de votre condo, vous pourrez faire apporter des corrections si tout n’est pas conforme.

Des taux d’intérêt intéressants

Les taux d’intérêt sont actuellement très bas et vous avez en plus la possibilité de négocier le taux d’hypothèque si vous avez un emploi stable et une mise de fonds correspondant à 20% du prix d’achat. De plus, les hypothèques sont garanties par la Société canadienne d’hypothèque et de logement, votre investissement est totalement sécuritaire.

Des frais de condo partagés

Autre avantage et non des moindres, vous n’êtes pas seul à supporter les frais d’entretien : ils sont partagés entre l’ensemble des copropriétaires. Vous n’avez plus de problèmes à régler seul, les décisions sont collégiales. Quant à vos week-ends, ils sont libérés puisque tout est relégué à une société extérieure ! À vous la liberté.

Devenir propriétaire d’un condo aujourd’hui constitue une véritable opportunité à bien des égards.