Les particularités d'une bonne optimisation des espaces industriels

Avant de songer à agrandir ses locaux, il serait bon d'examiner s'il n'existe pas d'autres solutions moins onéreuses issues de l'art d'optimiser les espaces industriels les plus divers.

Structurer les espaces

On n'imagine pas à quel point il est important de bien penser les espaces industriels avant d'être envahi de marchandises éparpillées dans tous les sens. Les différentes zones spécifiques à une tâche sont nombreuses. On compte, par exemple, des :

zones de surstock

zones magasin

zones froides

espaces de préparation de commande

zones d’arrivées et d’expéditions

zones de convoyage

rayonnages

Structurer ces espaces apportera un gain de temps et de personnel loin d'être négligeable.

Maximiser l'espace en hauteur

Souvent négligé, l'espace disponible en hauteur dans une surface industrielle peut servir à installer des structures de rangement. Une solution industrielle offrira toutes les garanties de sécurité nécessaires, avec un accès sécurisé.

C'est le cas des mezzanines autoportantes en acier. Le fait d' installer une mezzanine industrielle afin d'optimiser les surfaces de votre atelier ou entrepôt en hauteur est une méthode de stockage idéale pour les marchandises ou les documents qui demandent d'être accédés moins fréquemment.

Le stockage dynamique

C'est l'une des bases des techniques de stockage reposant sur la fameuse règle FIFO (pour « First In First Out »). À l'aide de rayonnages dynamiques, le stockage peut être amélioré jusqu'à 60 %. Il permet de supprimer des allées de circulation pour transformer un entrepôt en lieu de stockage à haute densité.

On envisage trop souvent le stockage comme un acte statique. Aussi, ce système demandera une optimisation de la gestion des stocks et une planification particulière du travail.

Les enseignements du e-commerce

La livraison à domicile a longtemps fait partie du quotidien. On se faisait par exemple livrer la glace ou le lait régulièrement au temps jadis. Avec le transport individuel et le confort ménager, la livraison à domicile s'est ensuite ralentie.

Mais c'est aujourd'hui l'e-commerce qui lui redonne un véritable second souffle. Les vendeurs en ligne foisonnent et l'on commande de plus en plus de marchandises par internet. Les groupes tels qu'Amazon ont donc imaginé des solutions adaptées à cette nouvelle donne.

Leur enseignement est important pour les entreprises confrontées aux besoins d'optimisation du stockage physique. Ainsi, les distributeurs qui traitent de nombreuses références disponibles en faibles quantités ne travaillent pas de la même manière que les entreprises possédant peu de références mais en grandes quantités.