Pourquoi faire appel à un élagueur?

Vous vous levez un bon matin et constatez qu’une branche dans votre arbre est morte ou que ses ramures sont particulièrement près de votre maison. Pas de problème, pensez-vous, vous n’aurez qu’à prendre les sécateurs et une échelle pour tailler cela un peu plus tard. C’est une tâche en apparence si simple à réaliser! Pourquoi la confier à quelqu’un d’autre?

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que les élagueurs professionnels possèdent des connaissances arboricoles ainsi que des équipements qui facilitent leur travail. En plus d’améliorer la santé de l’arbre à tailler, leur rôle permet de rendre l’espace entourant l’arbre plus sécuritaire, autant pour le matériel que pour les gens.

Pour la santé de l’arbre

Les élagueurs possèdent une connaissance approfondie de la structure des arbres. Ils savent reconnaître les branches mortes ou cassées, bien sûr, mais également celles qui sont trop grandes ou trop lourdes. Ils sont capables de voir si la ramure d’un arbre présente des défauts ou une maladie pouvant nuire à sa croissance et qui peuvent être éliminés par une coupe appropriée.

Grâce à leur savoir, les élagueurs sont en mesure de tailler un arbre en respectant sa forme naturelle, selon son essence, ainsi que le contexte dans lequel il se trouve. En effet, on ne taille pas un arbre en pleine campagne comme on coupe une ramure urbaine, puisque l’environnement et les obstacles potentiels ne sont pas du tout les mêmes.

Par ailleurs, les professionnels ont la confiance et les outils nécessaires pour effectuer une coupe nette et propre. En plus de prévenir les infections, cela contribue à préserver l’intégrité de l’arbre. Conséquemment, tous ces aspects permettent de conserver la force et la vigueur de l’arbre.

Pour la sécurité avoisinante

Lorsqu’il est question d’élaguer, la sécurité est également très importante, pour les choses et les personnes qui se trouvent autour de l’arbre tout comme pour celles qui réalisent le travail d’élagage. En effet, il arrive que les arbres poussent à proximité des bâtiments ou des fils électriques, particulièrement en milieu urbain. S’il y a contact, cela pourrait entraîner des dommages importants ou mettre des personnes en danger. Il vaut donc mieux confier la tâche à des professionnels équipés pour faire face à ces situations en toute sécurité.

Heureusement, les élagueurs disposent d’outils et d’équipement qui leur permettent de dégager les branches taillées de façon sécuritaire et en douceur. Ils évitent ainsi d’abîmer ce qui se trouve à proximité ou de blesser quelqu’un qui regarderait de trop près. Par ailleurs, ils sont en mesure de travailler en hauteur sans risque pour leur propre sécurité grâce à ces mêmes équipements spécialisés.

Par conséquent, lorsque des travaux d’élagage sont nécessaires, faites appel à des professionnels qui sauront respecter les particularités de vos arbres pour qu’ils vivent longtemps et en santé, en plus de veiller à la sécurité de tous, sans endommager de matériel. Même si la tâche paraît assez facile pour que vous la fassiez vous-même, vous éviterez peut-être un incident malheureux.