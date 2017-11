Besoin d’espace ? 5 bonnes raisons de penser à l’entreposage 

Article commandité

Vous habitez une maison ou un appartement, mais vous trouvez que l’espace dont vous disposez est trop restreint en raison de la marchandise qui s’accumule ? La superficie de votre résidence ou de votre commerce est trop petite pour accueillir toute votre marchandise ? Avez-vous déjà pensé à l’entreposage comme solution à votre problème de manque d’espace ?

Sinon, vous devriez, car cela pourrait vous épargner bien des soucis. En fait, les raisons sont nombreuses d’avoir recours à des services d’entreposage pour vos biens. En voici quelques-unes des plus populaires.

1. Entreposer pour désencombrer

Plusieurs personnes choisissent d’entreposer leurs biens pour désencombrer leur lieu de résidence. L’avantage est que cela vous permet de conserver ce qui importe le plus à vos yeux et de vous débarrasser du superflu.

2. Entreposer pour mieux rénover

Il peut également être utile d’entreposer vos effets si vous avez entrepris des travaux de rénovation. Les services d’entreposage peuvent également être parfaits pour entreposer les matériaux que vous utiliserez pour les travaux.

3. Entreposer en prévision de l’hiver

Si vous ne disposez pas d’un cabanon assez grand pour ranger votre ensemble de patio, (chaises, tables, divans, etc.) et votre barbecue, il est toujours possible de louer un espace d’entreposage pour conserver vos biens au chaud pendant la saison froide.

4. Entreposer pour aller vivre à l’étranger

L’entreposage des biens est également une solution idéale pour les gens qui vont vivre à l’étranger. Plutôt que de vendre vos effets personnels, vous pouvez les entreposer pendant quelques mois ou années. Ils seront protégés, au chaud et en sécurité et vous pourrez les récupérer à votre retour.

5. Entreposer afin de mieux vendre sa maison

Afin de vendre votre maison plus vite, il se peut que vous ayez recours à la technique de home staging, soit celle de dépersonnaliser le plus possible votre résidence afin de plaire le plus possible aux acheteurs potentiels. Si c’est le cas, vous aurez besoin d’un espace d’entreposage pour accueillir le tout.

Des services d’entreposage de courte ou de longue durée

Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs bonnes raisons d’entreposer vos biens. Dépendant de vos besoins, des entreprises vous proposent des services d’entreposage de courte ou de longue durée. En effet, la plupart des compagnies proposent des contrats aux consommateurs au mois, ce qui fait qu’il vous est possible de décider de la durée de votre contrat. Vous n’avez qu’à aviser la compagnie un mois à l’avance que vous souhaitez quitter l’entrepôt et vous pouvez le faire sans frais supplémentaires.

Des espaces d’entreposage de toutes les grandeurs

Ce qui est bien, avec les services d’entreposage, c’est qu’il est possible d’opter pour une grandeur d’entrepôt personnalisée et donc de payer seulement pour la superficie dont vous avez besoin. Certains espaces sont aussi petits que 2, 5 par 5 pieds et sont parfaits pour entreposer quelques valises et boites de documents. D’autres vous permettront d’entreposer des voitures ou encore des appartements complets. En somme, en matière d’entreposage, on constate qu’il y en a pour tous les besoins.