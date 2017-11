Solutions pour l’entreposage de vos pneus

Article commandité

Avoir deux ensembles de pneus (que l’on doit interchanger 2 fois par année) devient parfois embêtant à entreposer et à transporter au garage. Mais saviez-vous que certains garages offrent des services d’entreposage de pneus? Ainsi, lorsque vient le temps de faire le changement de vos pneus, ceux-ci seront déjà au garage!

Le casse-tête des pneus à entreposer

Tous les 6 mois, c’est la même rengaine qui se répète : il faut changer les pneus d’été pour les pneus d’hiver, ou encore les pneus d’hiver pour les pneus d’été! Il faut déjà retrouver ceux-ci dans tout le bric-à-brac de la remise ou du garage, se salir les mains parce qu’ils sont sales, les transporter péniblement jusqu’à la voiture, salir le coffre avec l’eau et le sable qui se sont accumulés à l’intérieur des pneus, puis se rendre au garage.

Souvent, parce qu’on n’a pas la place pour les entreposer (parce qu’on habite en appartement ou en condo), il faut aller porter nos pneus puis les récupérer tous les 6 mois chez un parent ou un ami qui, lui, possède assez d’espace. Encore une fois, il faut refaire le même manège salissant en plus de se déplacer en voiture à plusieurs reprises!

Entreposage des pneus dans un garage

Pourtant, il existe une solution simple et pratique que la plupart des gens ignore : l’entreposage de pneus dans un garage. En effet, il est possible d’obtenir ce service qui permet de se simplifier la vie en ce qui a trait aux changements de pneus biannuel. Les pneus restent au garage et seront prêts à être posés deux saisons plus tard! Pas de pertes de temps et d’énergie à les manipuler pour les transporter au garage. Plus de casse-tête ni de voiture salie par des pneus plein de toiles d’araignées et de saletés. Plus besoin de demander au beau-frère de vous prêter une place dans son garage ou derrière son cabanon…

Les services d’entreposage de pneus dans un garage sont pourtant très populaires… chez ceux qui connaissent ce service! Pratique, peu encombrant, sécuritaire et sans soucis, c’est une solution 100% sans tracas. Demandez à votre garagiste les coûts qui y sont associés, et la plupart du temps, ils sont très minimes.

En plus de l’entreposage de pneus, vous pourrez bénéficier de services reliés aux pneus : vente, pose, balancement, gonflage à l’azote et réparation de crevaison. Si vos pneus ne sont plus en état de rouler, vous pourrez choisir le modèle de pneus qui vous convient et vos vieux pneus seront envoyés au recyclage. N’hésitez pas à y laisser vos pneus lors de votre prochain changement de pneus au printemps ou à la fin de l’automne. Vos pneus seront entreposés en toute sécurité.

Simplifiez-vous la tâche dès à présent. Maintenant que vous connaissez ce service, utilisez-le sans hésiter. Vous n’y trouverez que des avantages!