Les innovations dans le traitement de la cellulite

Vous avez de la cellulite et vous êtes à la recherche de moyens efficaces pour vous en débarrasser ? Bien qu’il n’existe pas de traitement miracle pour se défaire de celle que l’on surnomme la peau d’orange, il existe plusieurs technologies qui permettent maintenant le traitement de la cellulite sans chirurgie.

Qu’est-ce que la cellulite et comment se forme-t-elle ?

La cellulite est une accumulation de cellules graisseuses qui se forment sous la peau et qui lui donnent une apparence bosselée. Touchant environ 90 % des femmes, la cellulite se forme principalement à l’arrière des cuisses, sur les hanches ou encore sur les fesses. Elle peut également apparaître sur le ventre, sur les mollets ou sur les flancs. Bref, elle peut apparaître partout où de la graisse est susceptible de se former.

Les causes principales de la cellulite

Plusieurs facteurs peuvent encourager la formation de cellulite sous la peau. Un excès de poids (cellulite adipeuse), des problèmes circulatoires ou de rétention d’eau (cellulite aqueuse) et l’accumulation de fibres de collagène autour des cellules graisseuses emmagasinées sous la peau (cellulite fibreuse) sont les principales causes de ce phénomène indésirable.

Bien que la dernière forme de cellulite soit la plus difficile de toutes à éradiquer, divers traitements contre la cellulite ont fait leur apparition sur le marché au cours des dernières années et permettent d’améliorer l’apparence de la peau d’orange et de la rendre plus lisse.

Le traitement VelaShape II

C’est le cas du traitement contre la cellulite VelaShape II. Effectué sans chirurgie et entièrement sécuritaire, ce traitement combine quatre technologies principales, soit les infrarouges, la radiofréquence bipolaire, l’énergie optique et la succion. L’appareil utilisé dans le cadre du traitement permet non seulement de diminuer la cellulite, mais il permet aussi de remodeler la peau et de stimuler la circulation de la lymphe par l’entremise d’un drainage lymphatique. Les bonnes raisons de l’utiliser pour améliorer l’apparence de votre peau sont donc nombreuses.

Quelle est la fréquence idéale du traitement ?

Offert dans plusieurs cliniques d’esthétique et centres de bien-être, le traitement VelaShape II permet d’observer des résultats dès les premières séances. Pour maximiser les résultats, il est conseillé d’avoir recours à entre quatre et huit séances à raison d’une fois par semaine. Par la suite, afin de maintenir l’apparence des résultats, il est de mise de suivre le programme de maintien à tous les trois mois.

Comment fonctionne le traitement ?

Afin de faire disparaître la cellulite, le traitement VelaShape II consiste à chauffer les tissus sous la peau par radiofréquence ou infrarouge. La combinaison de ces deux technologies de pointe permet de resserrer et de raffermir les bandes fibreuses et de vider les cellules graisseuses. Toutes les parties du corps affectées par la cellulite peuvent être traitées avec le VelaShape II.

Le traitement est sécuritaire et est approuvé par Santé Canada ainsi que par la Food and Drug Administration aux États-Unis (FDA). Il peut donc être utilisé sans craindre les répercussions négatives sur votre peau ou votre santé.