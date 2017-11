Article commandité

En termes de distribution de chaleur dans une résidence ou un commerce, il existe plusieurs modes de chauffage pouvant convenir à divers besoins. Dépendant de votre budget et de vos préférences, de manière générale, vous serez appelé à choisir entre un système de chauffage au gaz, un système de chauffage à l’huile, un système de chauffage électrique, un système de chauffage au fioul, ou encore un système de chauffage au bois. Dans cet article, nous vous présentons les avantages du chauffage électrique pour chauffer votre résidence ou votre commerce.

L’électricité : une énergie propre et renouvelable

L’un des plus grands avantages offerts par le chauffage électrique est qu’il utilise une énergie propre et renouvelable pour fonctionner. En effet, tandis que les autres modes de chauffage (au gaz, à l’huile, etc.) fonctionnent par combustion d’énergies fossiles, telles que le charbon et le mazout, le système de chauffage électrique se sert de l’électricité pour répandre la chaleur dans la pièce. Comme l’électricité est une énergie propre et renouvelable, ce mode de chauffage est donc écologique. Les systèmes de chauffage électrique n’émettent pas de dioxyde ni de monoxyde de carbone ni de polluants.

Un système de chauffage hautement énergétique

Qui plus est, c’est aussi un mode de chauffage économique, puisque les coûts d’installation sont moindres, si on le compare aux autres modes de chauffage et l’efficacité énergétique est élevée. En effet, aucune énergie n’est perdue lors du chauffage des pièces, ce qui n’est pas le cas des autres modes de chauffage dont l’énergie se perd dans les tuyaux. Le système de chauffage électrique ne requiert par ailleurs aucun entretien ni inspection annuelle.

Un mode de chauffage sécuritaire

Un autre des grands avantages offerts par les systèmes de chauffage électrique est qu’ils sont entièrement sécuritaires. En effet, puisqu’ils n’ont pas à brûler d’énergie fossile pour chauffer, les risques d’incendie ou encore d’explosion sont moindres. Qui plus est, avec l’électricité, il n’y a aucun danger de s’empoisonner au monoxyde de carbone, ce qui n’est pas le cas des systèmes de chauffage au gaz. C’est donc un mode de chauffage entièrement sécuritaire. Les systèmes de chauffage électrique sont fiables et durent en moyenne plus longtemps que les autres appareils de chauffage.

Les systèmes de chauffage électrique sont également esthétiques, si on les compare aux autres systèmes. Lors de son fonctionnement, le chauffage électrique ne produit pas de bruit et est inodore. Facile à utiliser, c’est la solution par excellence pour chauffer votre résidence ou commerce.

Consulter un électricien

Voilà, avec tous ces arguments, vous êtes maintenant prêt à faire installer votre prochain système de chauffage électrique. Toutefois, avant de faire installer un système de chauffage électrique, prenez le temps de prendre conseil auprès d’un électricien. En inspectant votre résidence, celui-ci pourra vous dire si oui ou non, ce mode de chauffage est approprié pour vos besoins ou encore si un autre mode de chauffage, tel que le chauffage au gaz ou au bois, par exemple, ne serait pas plus approprié pour diffuser de la chaleur dans votre construction.