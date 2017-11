Choix de revêtements extérieurs au Québec : avantages et inconvénients

Article commandité

Pour habiller votre maison, de nombreux choix s’offrent à vous en matière de revêtements extérieurs. Chaque matériau présente des aspects intéressants et d’autres moins positifs. Il s’agit de choisir ce qui correspond le mieux à vos besoins. Ainsi, pour le revêtement extérieur de votre maison, il est important de prendre en considération différents facteurs, comme le climat, le style recherché, les normes municipales, le prix, la durée de vie et l’entretien.

La maçonnerie

Bien que peu coûteux, les revêtements en stuc sont peu fréquents au Québec, car il s’agit d’un matériau à base de ciment assez poreux et qui résiste mal aux changements des saisons. Toutefois, grâce aux avancées technologiques, on trouve désormais du stuc de meilleure qualité et plus durable. Il redevient donc peu à peu à la mode. Le stuc est idéal pour donner un aspect luxueux à une maison, mais il doit être installé par un professionnel.

Quant à la brique, elle est reconnue pour être plutôt coûteuse, en plus d’être difficile à installer et lourde, ce qui nécessite des fondations plus solides. Toutefois, elle dure très longtemps, résiste très bien aux flammes ainsi qu’aux intempéries et nécessite peu d’entretien. De plus, elle possède une bonne insonorisation. La brique apporte un fini très élégant et classique à une maison.

Pour donner du caractère à votre maison, la pierre est une très bonne option. Ses propriétés sont très similaires à celles de la brique. La principale différence réside dans le fait que la pierre est naturelle et que son exploitation est donc un peu moins polluante que celle de la brique. La pierre se vend également en panneaux faciles à installer.

Les bardages

Le bois est également un matériau assez prestigieux, tout en étant assez abordable et surtout écologique, surtout lorsqu’il provient d’une exploitation avec intendance environnementale. Bien qu’il exige plus d’entretien que les autres matériaux, il représente un très bon choix puisqu’il est facile à teindre pour obtenir un revêtement personnalisé. Il faut simplement choisir des clous galvanisés pour l’installation, afin de prévenir la rouille, et le traiter adéquatement contre les moisissures.

Pour ce qui est du vinyle, il s’agit bien sûr du revêtement le plus répandu au Québec, et avec raison. Les lattes de vinyle sont légères et s’installent facilement, en plus d’être peu coûteuses et faciles à entretenir. Par ailleurs, il existe un grand choix de couleurs, ce qui permet de personnaliser davantage l’extérieur de votre maison. Le vinyle peut cependant se mettre à gondoler s’il est mal installé.

Bien entendu, il existe plusieurs autres types de revêtements qui sont moins connus ou moins populaires. C’est notamment le cas du bois d’ingénierie, de l’aluminium, du polymère, du fibrociment, etc. Les options de parement sont donc nombreuses, d’autant plus que vous pouvez aussi mélanger les matériaux pour la façade afin de lui donner plus de style, ce qui complique le choix. Mais avec les bonnes informations en poche, vous trouverez facilement quelque chose qui saura répondre à vos goûts, tout en étant adapté à vos besoins.