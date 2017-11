Problème de ronflement : consultez un dentiste!

Article commandité

En plus d’empêcher la personne qui partage votre lit de dormir, les ronflements peuvent être à l’origine de graves problèmes de santé et entraîner des complications. Il est donc important de trouver une solution pour mettre fin aux ronflements et pour que tout le monde dorme mieux. L’une de ces solutions provient de l’orthodontie! Une visite chez le dentiste pourrait vous aider.

L’origine des ronflements

Pendant le sommeil, il peut arriver que les muscles et les tissus mous qui se trouvent dans la gorge et au fond de la bouche se relâchent. Le passage de l’air est ainsi obstrué et l’air passe plus rapidement dans les voies respiratoires. Cela fait donc vibrer les tissus mous. C’est d’ailleurs cette vibration qui cause le bruit de ronflement.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut ronfler : l’âge, le tabagisme, l’embonpoint, la grossesse, la position de sommeil, la congestion nasale, l’alcool, les médicaments, etc. En tant que telles, ces causes ne rendent pas les ronflements dangereux. Toutefois, la majorité des gens qui ronflent souffrent plutôt d’apnée du sommeil.

L’apnée du sommeil est une maladie grave et il est impossible de la guérir. Il existe par contre plusieurs traitements efficaces pour contrer les symptômes et les effets de la maladie. Une personne qui souffre d’apnée du sommeil se réveille fatiguée, a de la difficulté à se concentrer, fait de l’hypertension et peut même arrêter de respirer durant la nuit.

Traiter le ronflement

Seul un médecin qualifié, le plus souvent un pneumologue, peut déterminer si vous faites de l’apnée du sommeil ou n’avez que de simples ronflements. Cela se fait à l’aide d’un examen du sommeil, durant lequel une machine prendra des données sur la qualité de votre sommeil.

Selon le degré de sévérité, l’apnée du sommeil se traite le plus souvent avec un appareil de ventilation à pression positive, mais ce n’est pas tout le monde qui tolère cet appareil. La chirurgie peut alors se présenter comme une autre solution.

Néanmoins, pour les cas légers d’apnée du sommeil ou pour les ronflements ordinaires, une orthèse d’avancée mandibulaire est probablement la meilleure solution. Cet appareil permet d’avancer peu à peu la mâchoire inférieure afin de dégager les voies respiratoires. L’air circule alors plus facilement jusqu’aux poumons et le ronflement est éliminé.

L’orthèse est fabriquée à partir d’un moulage de vos dents et alors un dentiste pourra réaliser un appareil anti-ronflement sur mesure pour vous. Ce traitement a l’avantage d’être peu invasif et de permettre une adaptation rapide, puisque l’appareil est confortable et léger. Les résultats se font donc ressentir immédiatement et durent longtemps. D’autre part, c’est un traitement qui ne causera pas d’effets secondaires.

Finalement, il est important de savoir ce qui se cache derrière vos ronflements, car ceux-ci peuvent être éliminés assez facilement, surtout s’il n’y a rien d’autre. Vous avez probablement l’impression que vos ronflements ne sont pas bien graves, car ils ne vous incommodent pas et ne vous empêchent pas de dormir. Par contre, si vous dormez avec quelqu’un d’autre, il se peut que cette personne dorme moins bien que vous!