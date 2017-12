Technologie : les centres de données

Article commandité

Qu'est-ce qu'un centre de données, qu'est-ce qu'on y trouve et quelle est son avenir : tout, vous saurez tout sur les centres de données.

Qu'est-ce qu'un centre de données ?

C'est un lieu physique servant principalement à stocker les informations nécessaires aux activités des entreprises. Les plus grandes, comme les corporations, en utilisent souvent plusieurs.

Il existe des centres de données publics et d'autres privés, comme ceux utilisés au sein de grandes corporations.

On y trouve des :

ordinateurs centraux

serveurs

baies de stockage

équipements réseaux et de télécommunications

etc.

De quoi sont constitués les centres de données ?

Dans la quête de trouver un data center à Montréal vous saurez que ces composants seront au minimum présents pour sécuriser les données qui transitent :

une climatisation précise et stable pour un maintien à 20°C

contrôle de poussière par filtration de l'air

unité de distribution de l'énergie

un bloc d'alimentation d'urgence et une unité de secours (générateur, UPS)

un système avancé d'alerte incendie avec extinction automatique (par micro-gouttelettes ou gaz inerte)

un plancher surélevé avec conduites de câbles au-dessus et au-dessous du plancher

surveillance par caméras en circuit fermé

contrôle des accès et sécurité physique

surveillance 24/7 des serveurs

service de sécurité présent en permanence

câbles de paires torsadées de cuivre en Ethernet (Fast ou Gigabit)

fibres optiques pour liaisons inter-sites ou entre jarretières, interrupteurs, routeurs ou firewall

redondance des entrées et sorties de données

L'avenir des centres de données

Près de 2 100 centres de données étaient dénombrés dans le monde en 2011. C'était plus de 3 200 en 2014, dont 40 % sont aux États-Unis. Le cabinet IDC envisage que le nombre de centres de données (y compris privés) dans le monde à l'aube de 2020 pourrait atteindre les 8,6 millions !

La Chine devrait principalement être à l'origine de cette impressionnante explosion du nombre de centres de données. Il est prévu qu'une majorité d’entreprises arrêteront de gérer leur propre infrastructure dans les cinq prochaines années, selon IDC.

Les questions de déperdition de chaleur et des systèmes de refroidissement (climatisation) sont de plus en plus au cœur des installations. Avec la généralisation des réseaux (internet et mobile) et des systèmes de stockage infonuagiques, la consommation électrique explose.

De nombreuses solutions sont explorées pour que les centres de données soient plus « verts », jusqu'à en bâtir certains prochess du pôle Nord. D'autres sont refroidis à l'eau, comme des moulins à aube.