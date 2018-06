Aidez Katrie Legendre à lancer sa collection à temps pour le printemps

Katrie Legendre, une chamblyenne de 29 ans, propose au grand public de la supporter dans le lancement de sa toute première collection de vêtements pour femmes de type taille plus grâce à une campagne de sociofinancement Ulule, en ligne jusqu’au 10 mai prochain. Elle cherche à récolter la somme de 5 000 $ afin de lui donner la dernière poussée vers la commercialisation de sa toute première collection printemps-été.

Mise en ligne le 31 mars dernier, la campagne de sociofinancement offre des contreparties variées allant de 10 $ à 500 $. Il est aussi possible de faire un don pour encourager le projet sans rien demander en retour.

La campagne de sociofinancement Ulule

Parmi les contreparties, on retrouve des pièces de la collection printemps-été en prévente exclusive. Des offres spéciales sont aussi proposées aux boutiques qui voudraient tenir des items clés de sa première collection en inventaire, dès le printemps.

Après un peu plus de deux semaines, la campagne a déjà amassé près de la moitié des 5 000 $ espérés et elle se poursuit encore pour une vingtaine de jours.

La naissance du projet d’une collection spécialisée taille plus

C’est en aidant cette amie, qui possède une silhouette hors des standards établis par la société et qui habille du taille plus dans les boutiques, que l’étincelle se transforme pour Katrie Legendre en un grand feu de passion qui ne cesse de brûler depuis.

« J'éprouve sans relâche le besoin d'user de ma créativité pour permettre à ces femmes magnifiques de porter (enfin !) des vêtements qui ne sont pas les "moins pires" qu'elles aient pu trouver pour leurs formes, mais de véritables coups de cœur qui les mettent réellement à leur avantage ! » affirme-t-elle lorsqu’on la questionne à ce sujet.

Depuis ses débuts, Katrie participe à des dizaines de salons et de marchés d’artisans et multiplie les occasions de faire connaître son projet de vêtements féminins « Prêt à porter » taille plus. Ses créations, chics et pratiques, mettent en valeur la morphologie féminine.

Ne ratez pas votre chance d’encourager une initiative unique et de permettre la réalisation d’un rêve pour une jeune designer de Chambly qui déborde de créativité et d’énergie.

Pour contribuer à la campagne de sociofinancement, jusqu’au 10 mai : www.ulule.com/katrie