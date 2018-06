Encan municipal organisé par la Ville Chambly, samedi le 5 mai

La Ville de Chambly invite la population à prendre part à son encan public, qui se déroulera le samedi 5 mai, à 9 h, au Garage municipal (2500, boul. Industriel).

Les articles vendus à l’encan sont des équipements qui ne sont plus utilisés par la Ville, tels que des bureaux, des classeurs, des scies mécaniques, des automobiles, des vélos, ou des biens trouvés et non réclamés par leur propriétaire.

Il est à noter qu’il sera possible de voir la marchandise avant la vente, le jour même, entre 8 h et 9 h.

Chaque achat doit être payé comptant, le tout vendu tel que vu, pour une vente finale au plus offrant.

Pour plus d'informations, composez le 450 658-8788.