Le député Roberge distribura 1000 arbres gratuits

Afin de souligner le mois de l’arbre et des forêts, le député de Chambly Jean-François Roberge procédera cette année encore à la distribution de 1 000 arbres gratuits aux citoyens de Chambly, Carignan, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Basile-le-Grand. L’événement aura lieu dès 10h et ce jusqu’à écoulement des arbres le dimanche 20 mai prochain devant les bureaux du député, soit au 2028 avenue Bourgogne, à Chambly.

Jean-François Roberge invite ses concitoyens à participer en grand nombre à l’événement. « Planter un arbre est un geste simple, mais qui peut avoir plusieurs retombées positives, que ce soit l’amélioration de la qualité de l’air ou encore combattre l’érosion des berges. Surtout, c’est une activité positive et très appréciée des familles et des enfants. N’hésitez pas à partager l’événement et à venir accompagné!»

Il s’agit d’une troisième distribution d’arbres consécutive pour le député Roberge. Depuis 2015, celui-ci a déjà procédé à la distribution de plus de 2 000 arbres aux citoyens de la région.

Si les essences d’arbres disponibles ne seront connues que quelques jours à l’avance (le ministère de la faune et des forêts ne transmettant pas l’information avant), les citoyens présents pourront compter sur l’expertise des bénévoles du COVABAR et de la Société d’horticulture et d’écologieChambly, Richelieu, Carignan, pour leur fournir informations et conseils sur les différents arbres disponibles.

Jean-François Roberge tient d’ailleurs à remercier chaleureusement ces organismes, ainsi que la Saison du Passeur, pour leur participation à l’événement.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter la page Facebook de l'événement ou encore de contacter l’équipe du député par téléphone au (450) 658-5452.