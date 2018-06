Douleurs à la main : quand s'inquiéter ?

Article commandité

L’anatomie de la main est très complexe, de nombreux tissus la composent et pas moins de quelques milliers de fibres nerveuses la relient à notre cerveau. C’est dire, donc, si les douleurs de la main ont de nombreuses causes : vasculaires, neurologiques, osseuses, musculaires, tendineuses… Les facteurs déclenchants les plus fréquents sont les gestes répétés en extension, certains sports, les traumatismes, le vieillissement, mais aussi les maladies… C’est pourquoi il faut toujours consulter dès qu’une douleur s’installe. Quels sont les symptômes les plus sérieux à ne pas négliger ?

Les changements d’aspect

Les modifications dans la forme de la main révèlent différents diagnostics :

Une atrophie musculaire peut indiquer une maladie du système nerveux central. On ne pourrait pas les énumérer ici tant ces maladies sont nombreuses. Un programme de rééducation sera mis en place pour éviter une aggravation de la perte musculaire.

Une main gonflée, douloureuse surtout la nuit et plutôt raide le matin au réveil est le signe d’une arthrite, inflammation des articulations. Chez l’enfant, le gonflement de la main est le plus souvent la conséquence d’une entorse ou d’une fracture. Parfois, il est même inapparent, seules les douleurs seront ressenties.

La déformation progressive des articulations des doigts, avec ou sans douleur, surtout chez la femme à partir de 50 ans dénote une arthrose. C’est une maladie dégénérative dont on peut retarder l’évolution avec des soins appropriés.

Les doigts blancs au contact de températures froides et accompagnés d’une insensibilité sont un symptôme de la maladie de Reynaud. Elle est due à une anomalie de la circulation sanguine aux extrémités des doigts, mais aussi des orteils. Au stade 1, la maladie est bénigne et disparaîtra le plus souvent spontanément.

Une bosse au-dessus du poignet est un kyste synovial bénin. S’il devient gênant ou inesthétique, il sera retiré par ponction.

Les sensations désagréables

Les fourmillements de la main ont des causes diverses qui doivent être prises en considération :

Les fourmillements avec insensibilité des trois premiers doigts accompagnés de douleurs nocturnes sont le signe d’un syndrome du canal carpien. Les causes sont diverses : maladie professionnelle du fait de gestes répétitifs, les sports induisant une extension du poignet, le diabète, un problème de thyroïde ou une maladie rhumatismale. Il faut donc consulter rapidement en cas d'engourdissement des doigts.

Les picotements et engourdissements avec sensation de brûlure et troubles des sensations manifestent une paresthésie. Un dysfonctionnement neurologique en est à l’origine. En revanche, si la douleur remonte jusque dans le bras et le cou, il s’agit d’une névralgie cervico-brachiale.

Les blocages

Un ou plusieurs doigts peuvent se bloquer à cause d’un nodule bénin à la base du poignet. Il entrave le tendon fléchisseur. Une infiltration voire une chirurgie sera peut-être nécessaire.

La maladie de Dupuytren présente les mêmes symptômes, mais sera quant à elle plus grave. Les doigts finissent par se rétracter.

Quelle que soit la douleur, si elle ne disparaît pas spontanément au bout de quelques jours, il faut consulter son médecin.