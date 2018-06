4 destinations exceptionnelles à découvrir en amoureux

Article commandité

Certains endroits dans le monde sont encore complètement préservés du tourisme. Loin de la foule, sur des sites uniques, vous toucherez de près leur immuable beauté. Une promesse de voyage sans pareil.

Le Bhoutan, pays du bonheur

Les sujets du royaume bouddhiste furent interdits d’internet jusqu’en 1999 dans le souci de préserver sa culture ! Situé entre la Chine et l’Inde, au pied de l’Himalaya, le Bhoutan est ouvert au tourisme depuis 1979 seulement, et encore, le gouvernement impose des quotas de 100 000 visiteurs par an.

Ici, point d’immeuble, mais des paysages à couper le souffle ! Prévoyez une excursion au monastère de Taktshang, un temple construit au bord d’une falaise par un maître bouddhiste. Promenez-vous dans les parcs nationaux de Sakteng Wildlife Sanctuary, fief du Yéti, croyante toujours bien vivante, ou encore de Wangchuck Centennial Park pour y côtoyer les tigres et léopards des neiges.

Au Bhoutan, les bois sont protégés et l’agriculture y est bio. Pour vous y rendre, organisez un voyage sur mesure adapté à votre budget. Vous vous déchargerez ainsi de toutes les formalités administratives avec les autorités locales. Il suffit d’être deux pour en profiter.

La Croatie, la perle de l’Adriatique

Faites escale à Dubrovnic, la ville fortifiée, véritable joyau européen avec ses magnifiques couchers de soleil sur les remparts. Puis visitez les sites incontournables : une randonnée dans les montagnes Diarides, les cascades et les lacs de Plitvice, l’île de Hvar. La Croatie est une destination très romantique avec ses influences slaves, orientales et méditerranéennes.

La Turquie, patrimoine mondial de l’UNESCO

La Cappadoce en particulier est une région protégée par l’UNESCO. Visitez la vallée de Golem et ses sites troglodytes, Kaymali, la ville souterraine, Nvsehir et partez vous relaxer à Bodrum.

Arrêtez-vous dans la cité antique de Myre admirer ses tombes rupestres et ses vestiges lyciens et romains à flanc de falaise. Vous y verrez aussi les reliques de l’évêque St Nicolas à l’origine de père Noël.

L’Espagne et le village d’Albarracin

Albarracin est un peu l’Himalaya européen. Village médiéval érigé par les Arabes au cœur d’une chaîne de montagnes grandiose, sur un piton rocheux, il est entouré de cours d’eau et d’une nature somptueuse et sauvage. Vous y ferez d’incroyables randonnées. L’histoire du village en fait aussi une destination très culturelle et artistique. Vous poursuivrez votre voyage à travers l’Aragon.

Ces voyages sont résolument hors des sentiers battus, de quoi vous offrir des souvenirs impérissables.